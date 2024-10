F1 : Calvaire pour Red Bull, le clan Verstappen «frustré» ?

Pierrick Levallet

Red Bull n’est plus l’écurie dominante en F1. Après avoir régné en 2022 et 2023, l’équipe autrichienne éprouve de grandes difficultés depuis quelques mois. Et cela se ressent directement sur les résultats de Max Verstappen, qui n’a plus gagné une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Toujours leader au classement des pilotes, le Néerlandais voit néanmoins la concurrence revenir sur lui à vitesse grand V. Et cette situation agacerait particulièrement Jos Verstappen, le père du triple champion du monde en titre.

«Il est difficile de dire qui a tort et qui a raison»

« Je pense que Christian Horner devrait trouver un accord avec Jos [Verstappen] pour qu’ils parlent le même langage afin d’aider Max [Verstappen] à gagner le championnat, mais pour l’instant ils ne s’aident pas eux-mêmes. Nous savons que Jos est frustré et qu’il ne peut pas se taire. Et encore une fois, je ne le critique pas pour cela, mais est-ce le mieux pour son fils ? Je ne sais pas. Mais quand on ne connaît pas la dynamique interne de l’équipe, il est difficile de dire qui a tort et qui a raison » a ainsi fait savoir Günther Steiner, ancien manager d'Haas, dans des propos rapportés par F1 Only.

«Max n'avait aucune chance»

De son côté, Jos Verstappen n’a pas hésité à charger directement Red Bull récemment. « Peut-être que je ne devais pas dire ça, mais je le dis quand même... Le fait de devoir revenir à la voiture du début d'année veut tout dire. Ils n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour l'instant. Ils doivent se regarder dans une glace. Max savait que ça allait arriver. Il n'avait aucune chance » a lancé le père de Max Verstappen. Ambiance...