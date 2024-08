F1 : Le clan Verstappen détruit Red Bull !

Jean de Teyssière

Rien ne va plus chez Red Bull ! Après un début de saison tonitruant, l’écurie autrichienne n’arrive plus à gagner un Grand Prix, laissant la victoire lors des cinq dernières courses. Résultat, Lando Norris et McLaren se rapprochent progressivement de Red Bull et Max Verstappen. Jos Verstappen, le père du triple champion du monde, n’y est pas allé de main morte et a écorché sévèrement Red Bull.

En 2026, un grand changement s’opèrera en Formule 1 avec des nouveaux moteurs. C’est peut-être cette année-là que Max Verstappen décidera de quitter Red Bull pour d’autres horizons. Son père semble pousser en ce sens et les propos récemment tenus n'offrent que peu de place au doute...

F1 : Verstappen a pris une claque, Red Bull s'explique https://t.co/0j2h3BTpEi pic.twitter.com/gQJQWZsgqu — le10sport (@le10sport) August 27, 2024

«Max n’a pas le matériel pour conclure»

Dans des propos accordés au média néerlandais De Telegraaf, Jos Verstappen, le père de Max, a une nouvelle sérieusement critiqué Red Bull, en grande difficulté depuis quelques mois : « Peut-être que je ne devais pas dire ça, mais je le dis quand même... Le fait de devoir revenir à la voiture du début d'année veut tout dire. Ils n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour l'instant. Ils doivent se regarder dans une glace. Max savait que ça allait arriver. Il n'avait aucune chance. De cette manière, le reste de l'année sera vraiment dur. Max fait tout ce qu'il peut, mais il n'a pas le matériel pour conclure. »

«La situation est grave»

« C'était déjà exceptionnel qu'il se qualifie en deuxième position. Il est temps, si ce n'est pas déjà trop tard, de se remettre en question. Les bons éléments quittent l'équipe. Je suis très mécontent de ce qui se passe. On ne peut plus minimiser les choses, la situation est grave, poursuit ensuite Jos Verstappen. Max ne sera pas satisfait d'avoir une telle voiture. Maintenant, c'est à Horner de remettre l'équipe sur de bons rails. » Ambiance...