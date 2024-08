F1 : Une catastrophe en vue pour Verstappen ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il avait commencé la saison 2024 comme les précédentes, Max Verstappen a largement ralenti la cadence depuis. Battu lors des cinq dernières courses, une série jamais vue pour lui depuis 2020, le Néerlandais possède toujours une avance confortable au classement. Mais avec les tensions chez Red Bull, il pourrait voir revenir Lando Norris à sa hauteur petit à petit.

Depuis trois ans, Max Verstappen domine de la tête et des épaules la Formule 1, totalisant déjà 3 titres de champion du monde consécutifs. Le pilote Red Bull voit toutefois une certaine concurrence lui tenir tête de plus en plus souvent en ce moment. Toujours bien accroché à sa première place, il serait surprenant de le voir se faire dépasser d'ici la fin de la saison. Mais le risque existe bien selon Carlos Sainz.

Verstappen a de la marge

Même s'il a été largement battu par Lando Norris aux Pays-Bas dimanche, Max Verstappen a tout de même arraché la deuxième place, ce qui lui permet de rester en très bonne position pour gagner le championnat une nouvelle fois. « Il est clair que si Max continue de terminer deuxième ou troisième, je pense que cela lui suffit pour gagner, car McLaren échouera aussi à un moment donné » analyse Carlos Sainz dans des propos rapportés par Nextgen-Auto. Le Néerlandais possède encore 70 points d'avance sur Lando Norris avant Monza.

Verstappen sous pression ?

Moins performant en ce moment, peut-être à cause des tensions chez Red Bull, Max Verstappen reste pour le moment largement dans le coup même si un mauvais résultat pourrait tout relancer. Sa prochaine victoire est très attendue. « Il est également vrai que si Max commence à échouer, les choses pourraient devenir difficiles. Et nous savons tous que, comme cela a été démontré à maintes reprises, dès que quelqu’un est mis sous pression, il commence à échouer » poursuit le pilote espagnol de Ferrari.