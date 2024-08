F1 - Red Bull : Verstappen dénonce un «gros problème»

Pierrick Levallet

Depuis quelques temps, Red Bull éprouve de plus en plus de difficulté en F1. L’écurie autrichienne n’est plus aussi dominatrice qu’avant, et cela se remarque par le résultat de Max Verstappen. S’il est premier au classement des pilotes, le Néerlandais s’est toutefois incliné face à Lando Norris ce dimanche lors du Grand Prix des Pays-Bas. Il n’a alors pas manqué d’indiquer que sa Red Bull avait un problème.

«Tout le week-end, les limites ont été les mêmes»

« Ce n'était pas le cas lors des premières courses, mais quelque chose sur la voiture l'a rendue plus difficile à piloter. Il est très difficile de déterminer d'où cela vient pour le moment. Et cela nuit, bien sûr, à nos performances sur un tour, mais aussi sur les longs relais. Tout le week-end, les limites ont été les mêmes. J'ai eu à peu près le même équilibre de la première séance d'essais à la course, donc c'est très difficile à résoudre pour l'instant » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«L'équilibre entre l'avant et l'arrière de la voiture n'est tout simplement pas connecté»

« Il semble que nous soyons trop lents actuellement, mais aussi assez mauvais en termes de dégradation [des pneus]. C'est un peu bizarre parce que je pense que ces dernières années, nous avons été plutôt bons dans ce domaine. Il y a donc quelque chose qui ne va pas ces derniers temps avec la voiture, il y a un gros problème que nous devons comprendre et que nous devons rapidement essayer de résoudre. L'équilibre entre l'avant et l'arrière de la voiture n'est tout simplement pas connecté » a ensuite ajouté le pilote de Red Bull. L’écurie autrichienne est prévenue.