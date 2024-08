F1 : Mercedes avoue une erreur avec Verstappen

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté depuis un petit moment, Max Verstappen connaît une drôle de série puisqu'il n'a pas gagné lors des 5 derniers Grands Prix, une première depuis 2020 pour lui. Le pilote néerlandais est visé par des convoitises de la part de Mercedes, menées par Toto Wolff. Le patron de l'écurie allemande a parfois eu du mal à entretenir sa relation avec le triple champion du monde, notamment en 2021 lorsque la concurrence était à son paroxysme avec Lewis Hamilton.

Tout le monde se souvient de la manière dont la saison 2021 s'est conclue. La polémique avait fait couler de l'encre pendant un moment et une telle saison laisse forcément des traces. C'est le cas dans les relations entre Max Verstappen et Toto Wolff, qui a admis avoir commis une erreur avec le clan néerlandais.

« J'ai fait une erreur »

Lancé dans une grande bataille avec Red Bull lors de cette fameuse saison 2021, Toto Wolff a vu sa relation avec le clan Verstappen se détériorer après le Grand Prix de Grande-Bretagne, lorsque le Néerlandais avait accroché Lewis Hamilton dès le premier tour, l'obligeant à faire une virée à l'hôpital. « Le moment où nous avons eu un différend, c'est après Silverstone. Cette saison-là a vraiment eu un impact sur chacun d'entre nous. C'était tellement intense. Chacun d'entre nous sentait que les choses ne passaient pas comme il le fallait. Là où ça a vraiment mal tourné, c'est que j'ai fait une erreur après Silverstone, je n'ai pas appelé Jos le jour même [de l'accident de Verstappen], ce que j'aurais dû faire. Je ne l'ai pas appelé parce que nous étions tellement en colère à cause de la situation, et aussi parce qu'on m'a dit dans la pitlane que Max allait bien et qu'il n'avait [pas de blessures] » révèle Toto Wolff d'après des propos rapportés par Motorsport.

Une bonne relation aujourd'hui

Ce n'est désormais plus un secret : Toto Wolff cherche à convaincre Max Verstappen de rejoindre Mercedes dans les années qui arrivent. Le patron de l'écurie allemande confie que sa relation avec le Néerlandais s'est amélioré depuis cette saison 2021. « Je me suis toujours entendu avec Jos, peut-être parce que nous nous ressemblons un peu. Je pense que nous avons eu une très bonne relation depuis que Max pilote des monoplaces. nous sommes aujourd'hui, depuis deux ans, aussi bons qu'au début » conclut-il.