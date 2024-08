F1 : Le clan Verstappen charge Red Bull

Arnaud De Kanel

La Formule 1 était de retour ce week-end à Zandvoort. Et pour la première fois, Max Verstappen n'a pas décroché la victoire. Une grosse désillusion pour le pilote néerlandais et pour son entourage. Jos, son père, a d'ailleurs adressé un tacle à Red Bull à ce sujet.

La victoire a encore échappé à Max Verstappen ce week-end, pour la cinquième course consécutive. Et cette défaite fait plus mal que les autres puisque c'est la première de sa carrière devant la marée orange de Zandvoort. En effet, la McLaren de Lando Norris était simplement trop forte, au grand regret de Jos Verstappen qui déplore les erreurs de Red Bull.

«Il est temps de se remettre en question»

« Plus de 20 secondes, c’est une énorme déception, mais ce n’est pas surprenant quand on fait de la rétro-ingénierie sur la voiture. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais je le fais quand même. Le fait qu’il faille revenir à la voiture du début de l’année en dit long. Ils n’ont tout simplement pas ce qu’il faut en ce moment. L’équipe s’est trompée à plusieurs reprises. En interne, ils devraient se regarder dans un miroir et ne pas toujours tout édulcorer. Il est temps - s’il n’est pas déjà trop tard - de se remettre en question. Les bons éléments quittent l’équipe », a lâché Jos Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto, avant de poursuivre.

«Max ne peut pas être heureux avec une telle voiture»

« Je suis très malheureux de ce qui se passe car Max ne peut pas être heureux avec une telle voiture. Maintenant, c’est à Horner de remettre l’équipe sur les rails. Je serais surpris qu’il y parvienne. Beaucoup de choses doivent se passer pour cela. Tout l’esprit doit changer. Max savait que cela allait arriver. Il n’avait tout simplement aucune chance. De cette façon, ça va être vraiment difficile pour le reste de l’année. Max fait tout ce qu’il peut, mais n’a pas le matériel. C’était déjà exceptionnel qu’il termine deuxième », a ajouté le père de Max Verstappen. Le message est passé.