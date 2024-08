F1 : Retour imminent pour Schumacher ?

Arnaud De Kanel

Faute de baquet disponible en Formule 1, Mick Schumacher a rebondi en Endurance avec Alpine. Or, le pilote allemand, déçu de ne pas succéder à Esteban Ocon, pourrait effectuer son retour dans les prochains jours. En effet, Schumacher aurait de grandes chances de remplacer Logan Sargeant chez Williams pour la fin de saison.

Le Grand Prix des Pays-Bas a couronné un nouveau roi. Dimanche, Lando Norris a mis fin à l'hégémonie de Max Verstappen à Zandvoort à l'issue d'un week-end marqué par l'impressionnant crash de Logan Sargeant lors des essais libres. Parti à la faute, l'Américain a sans doute roulé ses derniers kilomètres au volant d'une F1. Williams devrait l'écarter à partir du GP de Monza.

F1 : Schumacher, Hamilton... Norris entre dans la cour des grands ! https://t.co/vOuITNCFJn pic.twitter.com/Kt4pRhsC9q — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

«Je n’exclus rien»

« Quand vous avez un package de développement étendu sur la voiture comme c’est le cas ici, c’est le pire moment possible pour mettre une voiture de course dans les rails de sécurité.100 personnes ont travaillé d’arrache-pied pendant des semaines sur notre mise à niveau majeure afin que nous puissions avoir deux voitures avec les nouvelles pièces. Et puis tout est inutilement ruiné en une seconde. On ne prend pas tous les risques lors de la troisième séance d’essais sous la pluie. Je ne veux pas prendre de décision émotionnelle maintenant, mais je n’exclus rien », a confié James Vowles. Le malheur de Sargeant pourrait faire le bonheur de Schumacher.

«Les discussions sont en cours»

Si Mercedes aimerait offrir à Kimi Antonelli sa première expérience en Formule 1 avec Williams avant 2025, le patron de l'écurie britannique donnerait sa préférence à un pilote qui possède déjà de l'expérience. Et qui de mieux que Mick Schumacher pour assurer l'intérim en attendant l'arrivée de Carlos Sainz ? « Je n’abandonne pas, il reste une place libre. Les discussions sont en cours, mais rien de plus. Tout le monde prend son temps maintenant. En fin de compte, ils savent ce que je peux faire et ce qu’ils obtiendront. J’ai deux ans avec Haas à mon actif et ils ont vu ce que je peux faire. Voyons voir », confiait le principal intéressé samedi à Zandvoort.