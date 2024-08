F1 : Grosse surprise pour Ferrari, Leclerc jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que Ferrari n’avait clairement pas brillé lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas ce samedi, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont réalisé une superbe performance en course ce dimanche. 3ème à l’arrivée et auteur d’un nouveau podium cette saison, le Monégasque s’est livré sur cette belle surprise pour la Scuderia.

Ce samedi, Ferrari a subi une grosse désillusion à Zandvoort. En effet, l’écurie italienne n’a pas brillé lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas, avec les 11ème et 6ème place de Carlos Sainz et de Charles Leclerc sur la grille.

Leclerc craignait une course compliquée à Zandvoort

« Cela faisait quelques courses que nous n’étions plus trop dans le rythme des équipes devant, mais bon là, neuf dixièmes sur un circuit comme ça, surtout qui est un circuit relativement court, ça fait mal. Donc, il va falloir qu’on bosse. Malheureusement, je me répète assez souvent cette année, mais bon, c’est comme ça. On essaie de tout faire pour essayer de rattraper l’écart, mais pour l’instant ça ne fonctionne pas », déclarait même Charles Leclerc au moment d’évoquer les difficultés des siens ces derniers temps. Et pourtant, ce dimanche, le Monégasque a réalisé une superbe course. Auteur d’un bon départ et d’une gestion de course méticuleuse, Leclerc a finalement réussi à terminer sur la plus petite marche du podium (3ème).

« Retrouver le podium semblait inaccessible »

Dans des propos relayés par F1Only, ce dernier s’est exprimé sur cette belle et surprenante performance : « Je suis agréablement surpris et très heureux de cette troisième place. Nous avions vécu un week-end difficile jusque-là et on n'était pas très optimiste pour la course, mais nous sommes parvenus à trouver de la vitesse et à exploiter les qualités de la voiture. Retrouver le podium semblait inaccessible et entamer la seconde partie de la saison de cette manière est très encourageant. La stratégie a été parfaite et ce résultat est bon pour le moral à la veille de notre Grand Prix à la maison la semaine prochaine à Monza ».