F1 : Le clan Schumacher tacle Alpine

Arnaud De Kanel

Pas de retour en Formule 1 dans l'immédiat pour Mick Schumacher. Membre de l'équipe Alpine en Endurance, l'Allemand espérait au fond de lui récupérer le baquet laissé libre par Esteban Ocon. Or, l'écurie tricolore a privilégié Jack Doohan et Schumacher a appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. Son oncle, Ralf, le regrette.

Depuis vendredi, on sait qui pilotera pour Alpine en 2025 aux côtés de Pierre Gasly. Membre de l'Academy, Jack Doohan va bien récupérer le volant d'Esteban Ocon. Une nouvelle tenue secrète au sein de la formation française dont même Mick Schumacher, sous contrat en Endurance, n'avait pas connaissance. Il l'a en effet appris sur les réseaux sociaux et ça a fortement déplu à son oncle.

F1 : Verstappen héros chez lui, son pote veut tout gâcher https://t.co/ryA1gQnEp2 pic.twitter.com/ebnnEqzGKk — le10sport (@le10sport) August 25, 2024

«Je trouve décevant que Mick doive l’apprendre sur les réseaux»

« C’est plutôt compréhensible qu’Alpine choisisse cette voie. Jack est dans le programme junior. C’est probablement le résultat de leur investissement et la conclusion de notre test en commun (au Paul Ricard, en juillet). Nous avions en réalité des programmes identiques. C’est difficile quand vous avez une seule demi-journée. Et il y a eu conditions très différentes, parfois avec le vent, parfois avec le soleil. C’est pourquoi la comparaison n’était pas réaliste à 100%, mais cela donne une bonne idée et une bonne comparaison des pilotes. La décision de Doohan et non de Mick doit être respectée. Mais je trouve décevant que Mick doive l’apprendre sur les réseaux sociaux », a déclaré Ralf Schumacher dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Il vise particulièrement Flavio Briatore.

«Il aurait pu appeler Mick»

« Ce n’est pas un bon style de la part de Flavio (Briatore). Et pas seulement parce que ce n’est généralement pas approprié, mais surtout à cause du passé. Flavio a célébré de grands succès avec Michael et était étroitement lié à la famille Schumacher. Un appel personnel ne devrait pas être difficile. Il aurait pu appeler Mick, au moins pour dire : ’Ce n’était pas suffisant’ ou ’On a donné la priorité à notre jeune pilote’. Ca aurait été compréhensible, mais ce n’est pas comme ça que ça a été fait », a ajouté l'oncle de Mick Schumacher.