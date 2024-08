F1 : Signature historique pour Alpine !

Arnaud De Kanel

Pierre Gasly est fixé. Suite à l'annonce du départ d'Esteban Ocon pour rejoindre Haas, le pilote français ne savait pas, jusqu'à vendredi, avec qui il allait faire équipe en 2025. Son nouveau coéquipier se nomme Jack Doohan, un jeune pilote australien qui marque l'histoire en signant chez Alpine.

La première partie de saison n'a pas été de tout repos pour Alpine. L'écurie française a enchainé les déconvenues laissant place à l'incertitude sur son futur. Les premières zones d'ombres ont été éclaircies fin juin avec la prolongation de contrat de Pierre Gasly. Dans le même temps, Esteban Ocon paraphait son contrat avec Haas. Vendredi, Alpine a désigné le successeur du Français.

F1 - GP des Pays-Bas : Hamilton promet du lourd ! https://t.co/tuMzxFZ9wP pic.twitter.com/u9N4Zelf1Y — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

Doohan pilotera pour Alpine en 2025

L'heureux élu se nomme Jack Doohan. Alors que les rumeurs envoyaient Mick Schumacher, Zhou Guanyu ou encore Carlos Sainz au volant de l'Alpine, l'Australien a été promu pilote numéro 1 vendredi à compter de la saison 2025. « Je suis ravi d'être promu en tant que pilote titulaire avec BWT Alpine F1 Team en 2025. Je suis très reconnaissant de la confiance que m'accorde la direction de l'écurie. Il y a tellement de travail à faire pour être prêt et je ferai de mon mieux pour absorber un maximum d'informations et de connaissances pour l'être au moment de franchir la marche. C'est extraordinairement satisfaisant d'être le premier membre de l'Alpine Academy à obtenir un baquet avec l'équipe et je suis extrêmement reconnaissant envers tous ceux m'ayant soutenu pour faire de ce rêve une réalité. C'est un moment passionnant, un jour de fierté pour ma famille, et j'ai hâte d'en profiter pleinement et de tout donner en coulisses », a confié le nouveau coéquipier de Pierre Gasly. Cette signature entre dans l'histoire.

Une grande première pour Alpine

Comme de nombreuses écuries, Alpine possède sa propre académie de jeunes pilotes, l'Alpine Academy. Jack Doohan devient le premier membre de cette académie à être promu en F1 chez Alpine. Il devient également le second pilote australien à piloter pour l'écurie française après Daniel Ricciardo. Un moment historique donc pour Alpine qui a décidé de miser sur sa formation.