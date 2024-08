F1 : Leclerc annonce une terrible nouvelle pour Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un début de saison très prometteur, Ferrari a été dépassée par plusieurs écuries comme McLaren ou encore Mercedes derrière Red Bull. Forcément, la formation de Fred Vasseur aura à cœur de rebondir sur ce Grand Prix des Pays-Bas. Mais après deux premières séances d’essais libres compliquées, Charles Leclerc ne semblait pas très optimiste ce vendredi.

Ce vendredi, les pilotes ont pu effectuer leurs deux premières séances d’essais libres sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas. Pour Ferrari, la journée aura été compliquée. Avec un neuvième temps à l’arrivée, Charles Leclerc a affirmé que le week-end ne s'annonçait pas véritablement positif pour l’écurie italienne.

« Je pense que ce sera un week-end difficile pour nous »

« Difficile, comme prévu. On n’a pas le rythme de ceux devant nous malheureusement », a lâché Leclerc dans des propos relayés par Next-Gen Auto. « Je pense que c’est mieux que ce que montrent les chronos, mais nous ne sommes pas encore en lutte pour la victoire. Il y a du travail, c’est ce qu’on fait et on espère que ça va bientôt payer. Je vais essayer de faire quelque chose de spécial en qualifications, mais on a actuellement des écarts qui sont trop importants pour faire quelque chose de spécial. Si l’on arrive à revenir à deux ou trois dixièmes, on pourra peut-être faire quelque chose. Sinon, je pense que ce sera un week-end difficile pour nous ».

« Nous avons du travail à faire pour combler l’écart avec le top 3 »

De son côté, Carlos Sainz n’était pas non plus satisfait après avoir effectué seulement sept tours au total : « Aujourd’hui n’a pas été une journée facile. Ce matin, à cause du mauvais temps, nous n’avons pas pu rouler correctement et malheureusement, pendant les EL2, nous avons eu un problème avec la boîte de vitesses lors du premier run. Donc je n’ai pas pu faire beaucoup de tours. Demain, nous essaierons de rattraper le temps perdu et de gagner en confiance sur la piste. Nous avons du travail à faire pour combler l’écart avec le top 3 ».