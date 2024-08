F1 : Le boss d’Alpine annonce du lourd pour le nouveau coéquipier de Gasly

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Membre de l’académie Alpine depuis 2022, Jack Doohan va être promu et devenir le remplaçant d’Esteban Ocon, qui s’est déjà engagé avec Haas. Oliver Oakes, successeur de Bruno Famin à la tête de l’écurie française, s’est exprimé sur la nomination du pilote âgé de 21 ans et estime qu’il formera un bon duo avec Pierre Gasly.

« Je suis extrêmement reconnaissant envers tous ceux m’ayant soutenu pour faire de ce rêve une réalité. » Ce vendredi, Alpine a officialisé le successeur d’Esteban Ocon en la personne de Jack Doohan. Le pilote âgé de 21 ans, réserviste cette saison, va donc être promu et devenir le premier membre de son académie à évoluer en Formule 1 avec l’écurie française.

« Jack deviendra le premier membre de l'Alpine Academy à obtenir un volant de course au sein de l'équipe »

« Nous sommes enchantés de promouvoir Jack comme pilote titulaire à partir de la saison prochaine et de lui offrir l’occasion de démontrer son talent et ses compétences en Formule 1. Jack deviendra le premier membre de l'Alpine Academy à obtenir un volant de course au sein de l'équipe, ce qui est extraordinairement satisfaisant pour l’écurie et son programme pour les jeunes pilotes », a confié Oliver Oakes à propos de Jack Doohan, dans des propos relayés par Motorsport.com.

« Avec Pierre et lui, nous avons un équipage bien équilibré, mélangeant l'énergie de la jeunesse, l'expérience et la vitesse pure »

Le directeur d'équipe d’Alpine estime que Jack Doohan formera un duo équilibré avec Pierre Gasly : « J'ai personnellement travaillé avec Jack en 2019 et je suis pleinement conscient de son talent brut et de son potentiel. C'est un travailleur acharné en coulisses et son engagement est énormément apprécié par toute l’équipe. Avec Pierre et lui, nous avons un équipage bien équilibré, mélangeant l'énergie de la jeunesse, l'expérience et la vitesse pure. Nous sommes impatients de travailler avec Jack et Pierre afin de continuer à développer la voiture et de faire progresser l’équipe sur la grille. »