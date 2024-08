F1 - Officiel : Alpine dévoile le successeur d’Ocon !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au début du mois de juin, Alpine et Esteban Ocon ont annoncé la fin de leur collaboration et depuis, l'écurie est à la recherche de son successeur. Après avoir exploré plusieurs pistes, l'équipe française a finalement décidé de promouvoir son pilote de réserve, Jack Doohan, comme elle l’a officialisé ce vendredi.

Comme attendu ces derniers jours, c’est finalement Jack Doohan qui viendra succéder à Esteban Ocon à partir de 2025. Ce dernier, dont le départ a été officialisé il y a maintenant un peu plus de deux mois, s’est depuis engagé avec Haas. En ce qui concerne Alpine, la possibilité de s’attacher les services de Carlos Sainz avait été étudiée, lui qui a finalement choisi Williams. L’écurie française a donc décidé de promouvoir son troisième pilote, Jack Doohan, comme elle l’a annoncé ce vendredi.

« Je suis ravi d’être promu en tant que pilote titulaire avec Alpine en 2025 »

Alpine a indiqué que l’Australien de 21 ans remplacera Esteban Ocon en 2025, sans donner plus de précisions sur la durée de son contrat. « Je suis ravi d’être promu en tant que pilote titulaire avec Alpine en 2025. Je suis très reconnaissant de la confiance que m’accorde la direction de l'écurie. Il y a tellement de travail à faire pour être prêt et je ferai de mon mieux pour absorber un maximum d’informations et de connaissances pour l’être au moment de franchir la marche », a réagi Jack Doohan, dans des propos relayés par Motorsport.com.

Dreams 𝘿𝙤𝙤 come true ✨



Jack Doohan will complete our line-up for 2025 pic.twitter.com/6pcazuY6sk — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) August 23, 2024

« Je suis extrêmement reconnaissant envers tous ceux m’ayant soutenu pour faire de ce rêve une réalité »

Avec Oliver Bearman, qui s’est engagé avec Haas, Jack Doohan sera donc le deuxième rookie de Formule 1 la saison prochaine. « C'est extraordinairement satisfaisant d'être le premier membre de l'Alpine Academy à obtenir un baquet avec l'équipe et je suis extrêmement reconnaissant envers tous ceux m’ayant soutenu pour faire de ce rêve une réalité. C'est un moment passionnant, un jour de fierté pour ma famille, et j’ai hâte d’en profiter pleinement et de tout donner en coulisses », a ajouté le pilote d’Alpine.