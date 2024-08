F1 : Pierre Gasly justifie sa signature chez Alpine

Arnaud De Kanel

A l'inverse d'Esteban Ocon, Pierre Gasly a prolongé son contrat avec Alpine. Le pilote français a fait le choix de s'engager sur plusieurs saisons avec l'écurie française malgré des performances inquiétantes depuis le début de l'année 2024. Cette décision a été motivée par les différents changements qu'il a pu observer en interne.

L'aventure se poursuit pour Pierre Gasly. Fin juin, le pilote français a mis fin aux spéculations en annonçant sa prolongation de contrat avec Alpine. Certains se demandaient pourquoi il avait fait le choix de s'engager avec une écurie à la dérive depuis plusieurs mois. Gasly a répondu, précisant qu'il se passait énormément de choses positives en interne de son point de vue.

«Il y a eu des changements positifs qui se sont produits»

« Il y a une raison pour laquelle j’ai signé avec Alpine. Il y a eu des changements positifs qui se sont produits, qui ne sont pas visibles par le public, de très bonnes idées à Enstone pour l’an prochain et l’année suivante. Beaucoup de changements mais ça ne change rien à mon approche, je veux faire le maximum avec notre voiture, qui n’est pas assez rapide actuellement. Mais je suis confiant que l’on puisse faire un grand pas en avant la saison prochaine », a déclaré Pierre Gasly dans des propos relayés par Nextgen-Auto. A l'instar d'Esteban Ocon, il se montre satisfait de la venue d'Oliver Oakes en tant que directeur d'écurie.

«Nous avons discuté pendant l’été»

« Je sais qu’il est très objectif, il a été pilote lui-même, donc il peut comprendre les deux côtés, du point de vue du pilote et aussi du point de vue de la gestion. Ce sera très intéressant de travailler avec lui et il a prouvé qu’il pouvait faire de très bonnes choses ces dernières années. Il n’est pas surprenant que nous ayons eu cette opportunité ce week-end, alors j’ai hâte d’y être. Nous avons discuté pendant l’été. Je connais Ollie depuis quelques années déjà parce qu’il a travaillé sur des formules plus jeunes. Nous avons discuté à plusieurs reprises au cours des dernières années, mais il est évident qu’il s’agit maintenant d’un nouveau rôle. C’est un changement important et d’un nouvel environnement auquel il doit s’habituer. Je le connais, je connais ses qualités, je connais ses capacités et je suis impatient de travailler avec lui. Il aura une vision à 360 degrés, et il est très ambitieux », a ajouté Pierre Gasly. Le pilote français devra s'y faire puisqu'il sera là en 2025.