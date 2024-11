PSG : L'annonce historique d'Al-Khelaïfi divise Paris !

Thomas Bourseau

Ce jeudi 21 novembre 2024 restera dans les annales de l'histoire contemporaine du Paris Saint-Germain avec l'inauguration officielle du Campus PSG. L'occasion pour le président Nasser Al-Khelaïfi de confirmer la décision du club de quitter le Parc des princes et Paris en raison de la réticence de la mairie de vendre l'enceinte. Une issue que Rachida Dati refuse de voir se matérialiser.

Nasser Al-Khelaïfi est apparu comme étant bien décidé à ne plus faire machine arrière. Depuis de longs mois désormais, le président du PSG vocalise sa volonté de faire du Parc des princes la propriété du club de la capitale et de ne plus louer l'enceinte mythique à la Mairie de Paris. Cependant, la Maire Anne Hidalgo s'y est fermement opposée et a poussé le patron du PSG à préparer ses valises.

«On a besoin de construire vite»

Sur RMC, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas livré un discours de façade sur la situation dans laquelle le PSG se trouve actuellement. « On va partir. On n’a pas le choix. La ville ne nous laisse pas le choix. On a besoin d’un stade dans 3 ou 4 ans. On n’a pas le temps d’attendre (les élections municipales) sinon on est derrière d’autres clubs en Europe. On a besoin de construire vite ».

Rachida Dati est Maire du 7ème arrondissement de Paris. L'ancienne membre du gouvernement de Nicolas Sarkozy et ministre de la Justice n'est clairement pas sur la même longueur d'onde qu'Anne Hidalgo. Elle en est d'ailleurs une opposante pour la Mairie de Paris en marge des élections municipales de 2026. Présente à l'inauguration du Campus PSG à Poissy jeudi soir aux côtés de Novak Djokovic et du président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi, Dati a indirectement fait passer un message à la Maire de Paris concernant sa position ferme sur la vente du Parc des princes aux dirigeants du Paris Saint-Germain.

«Le club parisien se dote de l’un des centres les plus innovants au monde. Le PSG doit rester à Paris»

« Le PSG a inauguré aujourd’hui son nouveau centre d’entraînement à Poissy. Avec 59 hectares et 150 000 m2 d’espaces dédiés aux entraînements extérieurs, le club parisien se dote de l’un des centres les plus innovants au monde. Le PSG doit rester à Paris. Bravo ! ». a publié Rachida Dati sur son compte personnel X. Cependant, au vu des nouvelles déclarations de Nasser Al-Khelaïfi sur RMC cette semaine, il semble que ce soit trop tard et que le départ du PSG du Parc des princes est désormais inéluctable.