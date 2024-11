PSG : Après son calvaire, une star lâche un grand message

Jean de Teyssière

Presnel Kimpembe s’apprête à retrouver les terrains de football, plus d’un an et demi après sa terrible blessure. Son tendon d’Achille semble aller beaucoup mieux et jeudi, il était évidemment présent à l’inauguration du Campus PSG, centre d’entraînement ultra moderne et il a adressé un joli message à son club et ses supporters.

Le PSG a inauguré jeudi son nouveau centre d'entraînement ultramoderne situé à Poissy. Les professionnels s'y entraînaient déjà depuis la saison dernière mais ce sont désormais toutes les équipes qui ont élu domicile au Campus PSG. Une soirée marquée par de nombreux discours, dont celui de Presnel Kimpembe.

«Rejoindre le PSG était le combat que je voulais gagner»

Lors de l’inauguration du Campus PSG, nouveau centre d’entraînement ultramoderne du club de la capitale, Presnel Kimpembe a témoigné au travers d’une lettre ouverte : « Cher Paris Saint-Germain, je suis né à Beaumont-sur-Oise en région parisienne (en 1995), un an avant que le club ne remporte la Coupe des vainqueurs de Coupe, et trois ans avant que la France ne soulève sa première Coupe du monde. J’ai commencé le foot à côté de chez moi, je regardais les matchs du PSG dès que je le pouvais. Avec les copains, on se retrouvait l’après-midi quand il n’y avait pas école, et on jouait des heures. J’étais attaquant, j’aimais marquer. J’ai toujours travaillé plus que les autres. Le mercredi, je faisais aussi du karaté. Ça m’a appris le respect et le combat. Rejoindre le PSG était le combat que je voulais gagner. A neuf ans, j’ai découvert le Camp des Loges. »

«J’ai dépassé mes rêves les plus fous»

« Tout n’a pas toujours été facile: être loin de sa famille, s’entraîner dur, devoir chaque jour gagner sa place. Je me suis aussi blessé, j’ai ciré le banc, mais je suis toujours resté déterminé. Petit à petit, j’ai été repositionné en défense. J’ai continué à progresser jusqu’à réussir à signer mon premier contrat pro. J’ai tellement grandi aux côtés de tous les grands joueurs que j’ai côtoyés, poursuit le défenseur central du PSG. Tout le travail avec mes coachs et mes coéquipiers m’a permis de dépasser mes rêves les plus fous. Porter le brassard de capitaine du PSG, de l’équipe de France, devenir champion de France, remporter la Coupe du monde. Évidemment, cette lettre n’est pas finie et cette histoire n’est pas que la mienne. C’est aussi celle que je souhaite à tous les jeunes de ce Campus, pour qu’ils continuent d’écrire longtemps la grande et belle histoire du PSG. »