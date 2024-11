PSG : Le Qatar prévoit une révolution historique, voilà pourquoi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme confirmé par le président Nasser Al-Khelaïfi ce jeudi, le PSG ne voit pas son avenir du côté du Parc des Princes. Les dirigeants souhaitent la construction d’un nouveau stade, dans un projet qui s’annonce extrêmement ambitieux. Ce vendredi, Jérôme Rothen est revenu plus en détail sur les motivations ayant poussé les hautes sphères parisiennes à vouloir un nouvel antre.

« J’aime beaucoup le Parc des Princes. Tout le monde l’aime. Si je décidais avec mon cœur, on ne partirait pas. Mais aujourd’hui, avec la tête, je constate que tous les autres clubs européens ont des stades de 100, 90 ou 80.000 places. On en a besoin, sinon, on est morts ! On a besoin de partir ». Invité de l’émission Rothen S’enflamme, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a confirmé ce jeudi que sa volonté et celle des dirigeants parisiens était de quitter le Parc des Princes.

Le PSG veut construire un nouveau stade

Alors qu’aucun accord n’a été trouvé avec la mairie de Paris pour le rachat du mythique stade parisien, le PSG se tourne depuis février dernier sur la construction d’une nouvelle enceinte. Ce vendredi, Jérôme Rothen s’est exprimé à ce sujet, affirmant que cette volonté parisienne était avant tout justifiée par la capacité potentielle de ce futur stade, qui n’aurait jamais été possible au Parc des Princes.

« La capacité ne pourrait pas monter jusqu'à 80 ou 90 000 places comme il le veut »

« La situation du Parc des princes ? Il y a un ras-le-bol de sa part. La Mairie de Paris ne veut rien savoir. Qu'est-ce que fait le président du Paris Saint-Germain ? Il travaille parce que c'est un dossier coûteux qui demande des recherches pour l'emplacement. (...) Il y a aujourd'hui 8 chances sur 10 que le PSG fasse son stade parce que s'ils achetaient le Parc des princes, la capacité ne pourrait pas monter jusqu'à 80 ou 90 000 places comme il le veut, mais à 55 voire 60 000 grand maximum », a lâché l'ancien joueur parisien au micro de Rothen S'enflamme.