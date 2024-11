Mercato : Le Real Madrid plombé par une offre folle ?

Alexis Brunet

Pour l’été prochain, le Real Madrid envisage très sérieusement de mettre la main sur Alphonso Davies. Ce dernier ne devrait pas prolonger du côté du Bayern Munich et il sera donc libre de s’engager où il le veut. Mais les Madrilènes ne sont pas les seuls à avoir coché le nom du Canadien et Manchester United pourrait rafler la mise avec une offre folle.

Alphonso Davies est un homme très courtisé. Au cours des dernières années, le Canadien s’est imposé comme l’un des meilleurs latéraux du monde, brillant notamment d’un point de vue offensif. Après plusieurs saisons au Bayern Munich, le joueur de 24 ans pourrait se lancer dans une nouvelle aventure, lui qui sera en fin de contrat l’été prochain.

Le Real Madrid suit depuis plusieurs mois Davies

Parmi les principaux prétendants d’Alphonso Davies, on retrouve notamment le Real Madrid. Le club espagnol suit avec attention la situation du Canadien depuis plusieurs mois, trépignant à l’idée de pouvoir lui mettre la main dessus gratuitement. En effet, le défenseur ne devrait probablement pas prolonger son contrat du côté du Bayern Munich.

Manchester United veut également Davies

Toutefois, d’après les informations de Mundo Deportivo, Alphonso Davies pourrait échapper au Real Madrid. Manchester United serait également sur la piste du Canadien et pourrait même lui proposer une offre folle pour qu’il débarque en Angleterre. De plus, le FC Barcelone garderait espoir dans ce dossier, grâce à Hansi Flick, qui a entraîné le défenseur au Bayern Munich et qui le connaît donc très bien. Affaire à suivre...