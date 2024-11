Deux stars vont signer au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans de nombreuses discussions pour prolonger plusieurs cadres de son effectif, le PSG semble avoir déjà trouvé un accord avec Achraf Hakimi qui devrait étendre son bail jusqu'en 2029. Mais ce n'est probablement pas terminé. Et pour cause, les négociations avec Vitinha et Nuno Mendes seraient également très avancées.

A défaut d'être très ambitieux sur le mercato d'hiver, le PSG prépare plusieurs signatures majeures. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a assuré au micro de RMC que pour le moment, aucune recrue n'était prévue pour le mois de janvier : « Honnêtement, aujourd'hui, non. Mais je ne sais pas ce qui se passera s'il y a des opportunités. On parle avec le coach. Mais aujourd'hui, non. On a confiance en nos joueurs. On n'est pas pressés ». En revanche, les prolongations de contrat pourraient s'enchaîner.

EXCLU - Mercato - PSG : Une demande de prêt pour Kolo-Muani ! https://t.co/AdNgEbkyb4 pic.twitter.com/o9oj0QrQpi — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) November 21, 2024

Hakimi a signé

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, plusieurs cadres pourraient prolonger à l'image d'Achraf Hakimi qui aurait même déjà paraphé son nouveau bail le liant au PSG jusqu'en 2029. Et c'est loin d'être teminé.

Vitinha et Nuno Mendes vont suivre ?

Et pour cause, L'EQUIPE ajoute que les discussions sont également avancées pour la prolongation des contrats de Nuno Mendes et Vitinha qui sont engagés respectivement jusqu'en 2026 et 2027. Rien d'officiel pour le moment, pour tout semble très bien engagé pour que le PSG boucle rapidement ces deux dossiers.