Mercato - Real Madrid : Zidane a manqué un crack !

Jean de Teyssière

À seulement 16 ans, Rayan Cherki avait déjà conquis Zinédine Zidane, alors entraîneur du Real Madrid. Le talent lyonnais, considéré comme un futur crack mondial, était une cible de choix pour le club espagnol. Pourtant, l’Olympique Lyonnais avait refusé de céder sa pépite à l’époque mais de l’eau a coulé sous les ponts lyonnais.

Entre Rhône et Saône, l’Olympique lyonnais ne se porte pas très bien. Épinglé très sérieusement par la DNCG la semaine dernière (relégation administrative en fin de saison avec un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recrutement), l’OL doit trouver des liquidités pour ne pas couler. Leur salut pourrait se porter sur Rayan Cherki, autrefois convoité par un certain Zinédine Zidane.

Cherki fait des émules en Espagne

En Espagne, la presse nationale est tombée sous le charme de Rayan Cherki. Il faut dire que des talents lyonnais qui ont explosé en Liga, il y en a eu deux récemment : Karim Benzema avec le Real Madrid et Nabil Fekir avec le Real Betis. De quoi donner envie à l’Espagne de récupérer un nouveau crack de la formation lyonnaise.

Zidane voulait Cherki

Lors de son deuxième passage au Real Madrid entre 2019 et 2021, Zinédine Zidane avait coché le nom de Rayan Cherki, selon Mundo Deportivo. La légende du football français voulait recruter le jeune lyonnais qui était âgé entre 16 et 17 ans. Un recrutement qui n’a donc pas eu lieu.