Le Real Madrid balance en interne sur Mbappé

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines, rien ne va plus pour Kylian Mbappé. L’international français ne parvient toujours pas à retrouver son véritable niveau, ce qui suscite une certaine inquiétude en Espagne. Le Real Madrid, de son côté, resterait malgré tout confiant. Dans les coulisses, le club madrilène estimerait même avoir conscience de ce que l’attaquant de 25 ans peut faire.

En quittant le PSG pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé s’attendait sans doute à vivre un conte de fée. Mais finalement, le champion du monde 2018 vit l’une des phases les plus délicates de sa carrière. N’ayant plus marqué depuis le 19 octobre dernier contre le Celta Vigo, l’attaquant de 25 ans n’arrive pas à retrouver son véritable niveau. Et cela susciterait une véritable inquiétude en Espagne.

Kylian Mbappé : Problème annoncé pour son retour en équipe de France https://t.co/8LHansyNmB pic.twitter.com/UjSwcTtIQI — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Le Real Madrid garde confiance en Mbappé

Toute cette agitation externe autour de Kylian Mbappé ne refléterait toutefois pas ce que le Real Madrid pense de lui d’après les informations de MARCA. En interne, les Merengue estimeraient même avoir parfaitement conscience du potentiel spectaculaire de la star française. Les dirigeants madrilènes lui feraient entièrement confiance dans les coulisses.

Ancelotti va avoir besoin de lui

Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé parviendra à sortir de son calvaire et redresser la barre rapidement. Le champion du monde 2018 travaillerait à Valdebebas dans l’optique de se retrouver lui même. Le Real Madrid, de son côté, espère qu’il parviendra à se reprendre en main. Carlo Ancelotti aura inévitablement besoin de lui au sommet de sa forme pour les grands rendez-vous de la fin d’année.