Guendouzi : Le coup de foudre à l’OM !

La rédaction

Matteo Guendouzi est revenu sur son passage à l'OM, un moment marquant de sa carrière. C'est à cette occasion qu'il a parlé d'un « coup de foudre » avec le club marseillais, où il a été accueilli chaleureusement par les supporters. Fier de son parcours, l'ex-Olympien aurait aimé décrocher un trophée, mais se dit heureux de son expérience sur la Canebière.

Après un passage compliqué à Arsenal où il n’a pas réussi à s’imposer, Mattéo Guendouzi (25 ans) s’est totalement relancé sous le maillot de l’OM. En deux saisons passées sur la Canebière, le milieu de terrain tricolore a conquis les supporters du club phocéen, avec qui il a eu un véritable «coup de foudre». C’est en tout cas ce qu’explique Guendouzi, désormais épanoui du côté de la Lazio Rome.

«Je suis fier de ce que j’ai fait à l’OM»

Dans une interview accordée au média Carré, Mattéo Guendouzi est revenu sur son passage à l'OM et explique nourrir certains regrets malgré un passage réussi à Marseille : «Ce que j’ai fait en France à l’OM, j’en suis très fier. Je suis très heureux d’être passé par ce club, très heureux de ce que j’ai accompli. J’aurais voulu gagner un trophée pour ce club, mais je suis très heureux. Ça a été un coup de foudre ? Oui, c’est sûr.»

«Un réel coup de foudre»

«Dès le départ, dès mes premiers matchs, j’ai senti un réel coup de foudre avec ce club. Les supporters m’ont accueilli à bras ouverts, m’ont fait confiance et m’ont donné beaucoup d’amour. Moi, forcément, je me sentais très bien, tant sur le plan professionnel que personnel. Ça te donne encore plus envie de te donner à fond et de mouiller le maillot pour ce club. C’est ce que j’ai fait, et je pense l’avoir bien fait», a alors poursuivi Mattéo Guendouzi.