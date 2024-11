Transferts : Le RC Lens annonce un mercato animé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme l’a fait savoir Pierre Dréossi, le mercato hivernal du RC Lens sera animé, mais plus dans le sens des départs que des arrivées. Après avoir échoué cet été, les Sang et Or veulent dégraisser leur effectif et d’après leur directeur général, des clubs ont déjà manifesté leur intérêt pour certains joueurs.

Comme l’a avoué Pierre Dréossi à La Voix du Nord, le mercato estival du RC Lens « n’a pas été une réussite totale. » Les Sang et Or devaient vendre pour 100M€ et n’ont pas réussi à se séparer de Kevin Danso et Neil El Aynaoui, recalés lors de leur visite médicale à l'AS Rome et à l’AS Monaco.

« On a des actifs intéressants et déjà des intérêts de certains clubs »

Ce à quoi le RC Lens veut remédier cet hiver, en vendant pour 40M€. « On a des actifs intéressants et déjà des intérêts de certains clubs. Pour nous, le plus difficile, ce n’est pas de vendre, c’est d’avoir un équilibre entre nos soucis économiques et l’objectif sportif », a déclaré Pierre Dréossi.

« Le mercato d’hiver va nous permettre d’équilibrer »

Le RC Lens ne compte pas faire n’importe quoi pour autant : « Tu ne vas pas vendre tout le monde et te trouver avec une équipe en bois. Le mercato d’hiver va nous permettre d’équilibrer ce qu’on aurait pu faire, ce qu’on n’a pas pu faire cet été. »