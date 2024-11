Mercato : L'OM a recruté l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif lors du précédent mercato estival, l'OM a recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs pour renforcer son effectif. Parmi eux, Ismaël Koné a été l'un des premiers à signer à Marseille. Et Roberto De Zerbi ne manque pas d'encenser son joueur qu'il voit devenir l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1.

Lors du précédent mercato estival, l'OM n'a pas chômé, recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs afin d'impulser un nouveau projet sous les ordres de Roberto De Zerbi. Et l'une des premières recrues de l'été à Marseille venait de Watford et se nomme Ismaël Koné. Handicapé par les blessures, l'international canadien a peu joué depuis le début de la saison, mais le technicien italien promet toutefois qu'il s'agit de l'un des plus grands talents de Ligue 1.

De Zerbi sous le charme de Koné

« Moi, je peux en parler uniquement dans l’environnement de l’OM, on va dire. C’est un joueur avec un potentiel vraiment très élevé, probablement l’un des meilleurs, potentiellement, non seulement de Marseille, mais aussi de la Ligue 1. Cependant, il est arrivé récemment et a connu beaucoup de problèmes physiques, c’est vrai. Il doit également apprendre à mieux comprendre ce championnat, car il vient d’un tout autre contexte. Il peut évidemment faire mieux. Pour l’instant, je pense qu’il n’a pas encore exploité pleinement son potentiel, et même globalement, il en a exploité très peu. Il faut donc lui laisser du temps et faire preuve de patience, mais lui aussi doit avoir un déclic mental. Sans cela, le potentiel seul ne suffit pas », lâche le coach de l'OM en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Probablement l’un des meilleurs, potentiellement, mais aussi de la Ligue 1»

« Il n’est pas le seul dans ce cas. D’autres joueurs ici, à la Commanderie, montrent des choses incroyables à l’entraînement, mais ils ont du mal à reproduire ces performances le dimanche, que ce soit au Vélodrome ou ailleurs. Quand tu es capable de produire des choses ici, tu devrais aussi pouvoir les faire en match. C’est un aspect sur lequel nous travaillons beaucoup pour les aider.Mon staff et moi, parce que nous les voyons tous les jours, nous connaissons ces joueurs. Nous faisons tout pour les aider à exploiter au maximum leur potentiel. Que ce soit Koné, Wahi, Brassier, Merlin, Rowe, Greenwood ou même Balerdi, notre objectif est de leur apporter de la continuité et de les aider à atteindre leur meilleur niveau. Quand je dis que je crois en cette équipe et en la valeur de ces joueurs, c’est parce que je les connais, je les ai choisis. Et là-dessus, je n’ai aucun doute », ajoute Roberto De Zerbi.