Mercato : Le PSG va boucler un transfert en urgence ?

Arrivé libre lors du mercato estival 2023, Milan Skriniar n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et son transfert cet hiver est même évoqué. Il faut dire que l'ancien de l'Inter joue très peu, et en Slovaquie, où il est resté un cadre de la sélection, le départ de Skriniar est vu comme une urgence.

Alors que sa signature en 2023 était vue comme une excellente affaire, Milan Skriniar peine finalement à s'imposer au PSG où il ne semble finalement plus entrer dans les plans de Luis Enrique, qui privilégie d'autres profils à ce poste. Un transfert est d'ailleurs envisagé lors du mercato d'hiver et le journaliste slovaque Pavol Spal estime même que c'est urgent.

Skriniar sur le départ ?

« Les gens en Slovaquie sont préoccupés par le fait qu’il ne joue pas », estime-t-il dans des propos rapportés par Le Parisien, avant d'en rajouter une couche en estimant que la situation devenait urgente.

«Sa situation devient urgente»

« C’est toujours un grand leader, mais on sent qu’il manque de pratique car ses récentes performances en sélection ont été moyennes. Il est soumis à une pression publique accrue. Il est important qu’il recommence à jouer car les critiques se multiplient. Sa situation devient urgente », ajoute Pavol Spal.