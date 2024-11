Mercato - PSG : Luis Enrique réclame cette signature, voilà pourquoi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tandis que le PSG aurait déjà bouclé la prolongation de Luis Enrique, celle de Luis Campos est maintenant dans les tuyaux. Actuel conseiller sportif du club de la capitale, le Portugais pourrait poursuivre son aventure à Paris. Luis Enrique s’était d’ailleurs positionné en faveur de cela et Daniel Riolo a justifié cela.

Depuis 2022, Luis Campos est le conseiller sportif du PSG. Cela va-t-il continuer ainsi ? Luis Enrique l’espère. L’entraîneur parisien avait été très clair concernant l’avenir du dirigeant portugais, expliquant il y a quelques jours maintenant : « Avec Luis, j'ai un contact quotidien. Si on ne se voit pas physiquement, on s'appelle, mais en général on se voit. J'ai commencé ce projet avec lui, c'est avec lui que je me suis entretenu en arrivant. On ne sait pas ce qui va se passer, mais clairement, je voudrais que ce futur s'écrive avec Luis Campos et avec son équipe ».

« Avec Campos, il sait ce qu’il a, il ne sait pas ce qu’il aura si Campos s’en va »

Luis Enrique sera-t-il entendu pour la prolongation de Luis Campos au PSG ? Daniel Riolo a de son côté expliqué pourquoi l’entraîneur espagnol voulait tant poursuivre avec le Portugais. Lors de L’After Foot, il a alors fait savoir : « Campos ? Sa relation avec Luis Enrique est bonne. Luis Enrique veut continuer avec lui. (…) Il est en période de renégociation pour prolonger son aventure. Luis Enrique a signé. Luis Enrique aimerait continuer avec Luis Campos, ils s’entendent, il estime qu’il bosse bien avec lui. Avec Luis Enrique, qui a une petite partie un peu vicieuse en lui, il aime les pleins pouvoirs, comme ça marche bien avec Campos, il sait ce qu’il a, il ne sait pas ce qu’il aura si Campos s’en va. Donc il préfère continuer avec quelqu’un qu’il connait ».

Campos vers une prolongation au PSG ?

Comme expliqué par Daniel Riolo, ça négocie donc actuellement entre le PSG et Luis Campos pour poursuivre l’aventure. En parallèle, le Portugais aurait d’autres propositions, notamment d’Arsenal et de l’Arabie Saoudite. Néanmoins, Campos pourrait bel et bien continuer au PSG. « L’intérêt de Luis Campos c’est aussi qu’on sache qu’il est demandé. Parce que est-ce qu’au fond il n’a pas envie de rester au PSG avec une petite revalorisation ? On ferait tous ça. (…) La tendance est à ce qu’il reste ? Normalement oui », a poursuivi Riolo.