PSG : Al-Khelaïfi réclame un transfert et raconte tout !

Capitaine emblématique du PSG, Marquinhos était arrivé au club en 2013 alors qu’il était qu’un jeune espoir du football brésilien à l’époque. Le président Nasser Al-Khelaïfi se remémore les circonstances de son arrivée au Parc des Princes et précise que c’est lui qui avait recommandé son transfert auprès de Leonardo, l’ancien directeur sportif du PSG.

Du haut de ses 30 ans et de ses 456 matchs officiels disputés sous le maillot du PSG, Marquinhos est assurément l’une des légendes du club francilien. Recruté en provenance de l’AS Rome en 2013 pour 30M€, le défenseur central avait tout à prouver au moment de sa signature au PSG, et a réussi à gravier les échelons comme le rappelle Nasser Al-Khelaïfi au micro de RMC Sport.

« J’avais dit à Leonardo de le signer »

« C'est le capitaine de l'équipe, il est vraiment très important, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Il a joué plus de 400 matchs avec nous. Je me souviens de son arrivée ici. J'avais dit à Leonardo de le signer », explique le président du PSG pour rendre hommage à Marquinhos.

Un avenir tracé au PSG

Et alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en 2028, Marquinhos s’est lui aussi exprimé au micro de RMC Sport avec une annonce qui en dit long sur son avenir : « J'espère rester encore 10 ans, ça me va ! C'est toujours un plaisir d'être à Paris », a lâché l’international brésilien.