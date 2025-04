PSG : Hanouna lâche une punchline à Al-Khelaïfi sur Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, Kylian Mbappé a quitté le PSG. Libre, il a choisi de signer au Real Madrid. On pensait alors que ce serait une catastrophe pour le club de la capitale. Mais voilà que face à ce climat d'inquiétude, Cyril Hanouna n'aurait pas manqué de lâcher une punchline à Nasser Al-Khelaïfi pour le rassurer.

L'été 2024 aura finalement été le bon pour Kylian Mbappé afin de quitter le PSG. Arrivé au terme de son contrat, le Français était libre de s'engager où il voulait. Il a alors choisi de réaliser son rêve et de signer au Real Madrid. Le PSG a ainsi perdu gros avec le départ de Mbappé, mais auprès de Nasser Al-Khelaïfi, Cyril Hanouna n'a pas du tout été alarmiste.

« Qu'est-ce que tu as gagné avec Mbappé ? »

Proche du président du PSG, Cyril Hanouna a révélé certains de ses échanges avec Nasser Al-Khelaïfi. Et à propos de Kylian Mbappé, il a fait savoir au micro d'Europe 1 : « Quand Mbappé est parti, Nasser m'avait écrit et m'a dit : "Tu as vu Kylian part". Je lui ai dit : "Qu'est-ce que tu as gagné avec Kylian Mbappé ? Est-ce que tu as gagné la Ligue des Champions avec Kylian ?". Il m'a dit non, je lui ai dit : "Tu la gagneras sans lui" ».

« Le PSG n'a jamais aussi bien joué »

« La saison est bien meilleure sans Mbappé qu'avec Mbappé. Il n'y a pas à espérer, c'est déjà fait, tout le monde le dit. Le PSG n'a jamais aussi bien joué. Dans le monde entier, le PSG a un rayonnement qu'il n'avait pas avant », a ajouté Hanouna sur ce PSG qui va mieux sans Mbappé.