Officiel : L'OM annonce déjà trois renforts pour cet hiver !

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, Pablo Longoria s'est prononcé sur les ambitions de l'OM durant le mois de janvier. Mais le président du club phocéen annonce déjà ses trois premiers renforts de l'hiver à savoir Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré, trois joueurs blessés durant la première partie de saison.
Vainqueur de l'AS Monaco dimanche soir, l'OM termine bien cette première partie de saison en conservant sa place sur le podium avant la trêve. De quoi aborder plus sereinement un mois de janvier qui s'annonce crucial. Le club phocéen pourrait d'ailleurs être tenté de se renforcer lors du mercato. Mais Pablo Longoria estime surtout que les retours de blessure de Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré seront considérés comme des vrais renforts.
Longoria annonce trois renforts pour l'OM
« Je vais être très clair. Le mois de janvier sera extrêmement important, notamment avec l’enchaînement des matchs. Il faut aussi prendre en compte le retour de trois joueurs que nous n’avons pas eus en début de saison, comme Hamed Junior Traore et Facundo Medina », lâche-t-il au micro de Ligue1+ avant de poursuivre.
«Il faut aussi prendre en compte le retour de trois joueurs»
« Depuis le budget défini en début de saison, nous sommes un peu au-dessus de ce qui était prévu. L’objectif n’est pas d’accumuler des joueurs, mais de réduire certaines inefficiences dans l’effectif afin d’ajuster les coûts. Nous devons faire les comptes, en tenant compte du retour de joueurs importants, et rester prudents », ajoute Pablo Longoria.