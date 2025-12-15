Officiel : L'OM annonce déjà trois renforts pour cet hiver !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, Pablo Longoria s'est prononcé sur les ambitions de l'OM durant le mois de janvier. Mais le président du club phocéen annonce déjà ses trois premiers renforts de l'hiver à savoir Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré, trois joueurs blessés durant la première partie de saison.

Vainqueur de l'AS Monaco dimanche soir, l'OM termine bien cette première partie de saison en conservant sa place sur le podium avant la trêve. De quoi aborder plus sereinement un mois de janvier qui s'annonce crucial. Le club phocéen pourrait d'ailleurs être tenté de se renforcer lors du mercato. Mais Pablo Longoria estime surtout que les retours de blessure de Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré seront considérés comme des vrais renforts.

Longoria annonce trois renforts pour l'OM « Je vais être très clair. Le mois de janvier sera extrêmement important, notamment avec l’enchaînement des matchs. Il faut aussi prendre en compte le retour de trois joueurs que nous n’avons pas eus en début de saison, comme Hamed Junior Traore et Facundo Medina », lâche-t-il au micro de Ligue1+ avant de poursuivre.