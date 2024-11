Vinicius Jr - Ballon d'or : Le coup de gueule surprise de Neymar !

Thomas Bourseau

Le Ballon d'or 2024 semblait promis à Vinicius Jr de par ses prestations phares avec le Real Madrid en Ligue des champions lors de l'exercice précédent. Néanmoins, le Saint Graal individuel a été attribué à Rodri qui a tenu un discours fort envers l'attaquant du Real Madrid ces dernières heures qui n'a pas manqué de faire réagir Neymar.

Le 28 octobre dernier avait lieu la traditionnelle et annuelle cérémonie du Ballon d'or. Cela semblait être le jour de la consécration de Vinicius Jr qui se serait même vanté auprès de Gavi 48 heures plus tôt qu'il soulèverait le trophée individuel suprême pendant le Clasico (0-4) selon El Chiringuito.

«Il se rendra compte que plus il sera attentif sur le terrain, mieux il se portera»

Toutefois, le numéro 7 du Real Madrid n'a pas imité l'un de ses illustres prédécesseurs qu'était Cristiano Ronaldo, détenteur de quatre Ballons d'or avec le Real Madrid. En effet, Rodri a été sacré Ballon d'or 2024 grâce à ses performances avec Manchester City et l'Espagne lors de la saison passée. Au micro de la Cadena SER, Rodri a délivré un message à son dauphin au classement du Ballon d'or. « Vinicius Jr ? Je pense que c'est un homme intelligent et qu'avec le temps, il se rendra compte que plus il sera attentif sur le terrain, mieux il se portera. Les athlètes ne sont pas seulement ce qu'ils représentent sur le terrain, mais aussi en dehors ».

Neymar : «Il est devenu bavard»

Neymar n'est pas resté muet face aux propos tenus par Rodri à la radio espagnole repris par le compte Instagram Futeousadia. Dans la section commentaires de la publication, le Brésilien a laissé un message intrigant vis-à-vis du Ballon d'or 2024 qu'est le milieu de terrain de Manchester City. « Il est devenu bavard ».