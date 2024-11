Le Real Madrid a tranché pour Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas dans la forme de sa vie depuis son arrivée au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé présente de moins bonnes statistiques par rapport aux années précédentes. L'attaquant français est moins efficace sur le terrain et a du mal à s'adapter à son nouveau rôle d'avant-centre. Carlo Ancelotti n'a pas prévu de changer les choses pour le moment.

Après une saison exceptionnelle, le Real Madrid a ralenti la cadence en ce début de saison, la faute à un certain temps d'adaptation pour Kylian Mbappé notamment. La position de l'attaquant français est un grand débat puisqu'ils sont nombreux à le voir plutôt sur l'aile gauche qu'en avant-centre. Carlo Ancelotti a donné sa réponse.

Le Real Madrid ne va rien changer

Comme le révèle AS, Carlo Ancelotti est très clair à ce sujet : Kylian Mbappé et Vinicius Jr resteront à leur position actuelle. A l'aise sur l'aile gauche lors de ses années au PSG et en Equipe de France, l'attaquant français devra s'adapter à son rôle d'avant-centre, alors que le Brésilien campera sur ce côté gauche.

Mbappé en difficulté

Même s'il est loin d'être catastrophique, Kylian Mbappé ne connaît pas un début de saison époustouflant au Real Madrid. L'ancien Parisien doit gérer son manque d'efficacité sur le terrain et les nombreuses polémiques autour de lui, affectant son état mental. Carlo Ancelotti souhaite qu'il apprenne le métier de numéro 9 le plus vite possible.