Scandales Mbappé : C’est du jamais vu !

Pour Kylian Mbappé, la chute a été brutale. Encore adulé par le grand public il y a quelques mois, le joueur du Real Madrid a vu sa popularité dégringoler assez rapidement. Ses prestations décevantes, son absence lors des derniers rassemblements de l'équipe de France et les graves accusations dont il fait l'objet sont autant de causes plausibles.

Le monde du football est impitoyable. En l’espace de quelques mois, un joueur peut passer de tout à rien. Kylian Mbappé n’a pas encore tout perdu, si ce n’est sa popularité. Autrefois adulé, le joueur français essuie désormais bon nombre de critiques. En plus de se montrer nonchalant sur le terrain, Mbappé serait cité dans une affaire de viol et d’agression sexuelle en Suède, ce qui a encore plus détérioré son image auprès du grand public.

Petit évoque la situation de Mbappé

Invité de Colinterview, Emmanuel Petit est triste pour Mbappé. Le champion du monde 1998 n’aurait jamais cru voir une star chuter aussi lourdement. « Tu peux avoir le sentiment qu’il y a un acharnement, du harcèlement. Mais il a fauté sur beaucoup de points. Je n’ai pas souvenir d’un joueur du calibre de Mbappé dégringoler comme ça, en l’espace de 16 mois. Je pense qu’il a la solution entre ses pieds. Il a un statut qu’il doit assumer, il a conscience de ce qu’il faut faire » a-t-il lâché.

« Il n’est pas responsable de tout le bordel qui l’entoure »

Pour Emmanuel Petit, les coupables de ce déclin sont nombreux. « Ça me dérange que l’on se réjouisse de son mal-être au Real Madrid. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d’accord avec Mbappé ces derniers temps, à la fois dans ses attitudes, sa communication. Il y a aussi des choses que l’on ne sait pas. Mais il n’est pas responsable de tout le bordel qui l’entoure » a confié l’ancien international français.