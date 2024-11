Le RC Lens annonce du jamais vu sur le mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Joseph Oughourlian avait annoncé vouloir vendre pour 100M€ l’été dernier, le RC Lens n’a pas rempli son objectif. Ce qui a notamment été rendu difficile par les échecs Kevin Danso et Neil El Aynaoui, tous les deux recalés à la visite médicale. Une situation à laquelle Pierre Dréossi n’avait jamais été confronté auparavant.

« Le mercato d’été n’a pas été une réussite totale. » Auprès de La Voix du Nord, Pierre Dréossi a reconnu que le RC Lens avait en partie raté son mercato estival. Les Sang et Or devaient vendre pour 100M€, et ont vu environ 40M€ leur échapper avec les échecs Kevin Danso et Neil El Aynaoui, recalés lors de leur visite médicale à l'AS Rome et à l'AS Monaco.

« On a eu les deux problématiques connues, Danso et El Aynaoui. Et sportivement, on a un petit embouteillage au milieu », a-t-il ajouté. Passé par Rennes et Metz notamment et nommé directeur général du RC Lens en juin dernier, Pierre Dréossi n’avait jamais vécu une situation pareille auparavant.

« Ça ne m’était jamais arrivé : deux joueurs que tu vends, où tu es prêt à signer, tu as l’accord du club, et, d’un coup, on t’appelle pour te dire qu’il faut qu’ils reviennent… Et avec les problèmes de Danso, ça compte beaucoup dans l’efficacité du recrutement de l’été », a poursuivi Pierre Dréossi.