F1 - GP des Pays-Bas : Gasly annonce du lourd pour Alpine !

Arnaud De Kanel

La Formule 1 est de retour ce week-end avec le Grand Prix des Pays-Bas. La saison passée, Pierre Gasly était monté sur le podium à Zandvoort, son premier avec Alpine, et il espère forcément rééditer son exploit. Le Français se montre d'ailleurs très optimiste pour la deuxième partie de saison.

Les pilotes de Formule 1 ont pu profiter d'un bon mois de vacances pour recharger les batteries et finir de la meilleure des façons cette saison 2024 qui est encore loin d'être jouée. Pierre Gasly a fait le choix de passer du temps avec sa famille, ses amis ainsi qu'avec son chien, fraichement arrivé dans le foyer. Le pilote français retrouvera un circuit qu'il apprécie ce week-end à Zandvoort puisqu'il était parvenu à se hisser sur le podium la saison passée. Satisfait des progrès réalisés par Alpine entre la première course de la saison à Bahreïn jusqu'à Spa, Gasly garde l'espoir de bien figurer durant la seconde partie de saison.

«Notre rythme récemment affiché est vraiment prometteur pour la suite»

« Après une première moitié de saison compliquée, toute l’équipe méritait un peu de déconnexion pour se ressourcer, et cela aide clairement en étant sous le soleil. Nous n’avons eu aucune coupure entre Bahreïn et la Belgique et nous avons bien progressé durant cette période. Étant donné que nous étions sur la dernière ligne de la première course, notre rythme récemment affiché sur certaines épreuves est vraiment prometteur pour la suite. Cela aurait été bien d’avoir les deux voitures dans le top dix avant la pause, mais notre objectif reste d’ajouter constamment de la performance à la monoplace et d’espérer nous hisser en Q3 et dans les points sur un maximum de courses », a déclaré le pilote Alpine dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Il se languit à l'idée de retrouver Zandvoort.

«J’ai vraiment hâte de reprendre le volant ce week-end pour repartir au combat»

« C’est génial de retrouver Zandvoort pour lancer la seconde partie de saison. L’an passé, nous y avons connu un excellent week-end avec un podium et une course mouvementée dans des conditions mixtes. J’en garderai de bons souvenirs comme il s’agissait de mon premier podium en Grand Prix avec Alpine. Nous avons dû travailler dur pour l’obtenir, nous avons pris des décisions audacieuses et décisives ayant joué en notre faveur et je dois dire que nous l’avons mérité. J’aime beaucoup les circuits à l’ancienne, étroits et sinueux, et celui-ci ne laisse aucun répit. Il n’y a aucune marge d’erreur, ce qui rend chaque tour passionnant pour les pilotes ainsi que pour les fans néerlandais déchaînés. Les dépassements sont possibles sur cette piste, mais ils sont très difficiles, donc les qualifications et la stratégie seront très importantes. J’ai vraiment hâte de reprendre le volant ce week-end pour repartir au combat », a ajouté Pierre Gasly. Retour en piste prévu à 12h30 vendredi avec la première séance d'essais libres.