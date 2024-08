F1 : Une victoire historique pour Verstappen ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après la trêve estivale, la Formule 1 reprend ses droits avec le Grand Prix des Pays-Bas. Sur le mythique circuit de Zandvoort, Max Verstappen va tenter d’écrire un peu plus son nom dans l’histoire du sport automobile en devenant avec Jim Clark le pilote à détenir le plus de succès en Hollande.

Max Verstappen est attendu au tournant. En effet, cela fait désormais quatre courses que le triple champion du monde n’a plus gagné. Une éternité pour le Néerlandais, qui va avoir l’occasion de renouer avec le succès ce week-end à domicile aux Pays-Bas. « C’était bien de passer du temps à se détendre avec la famille et les amis pendant les vacances d’été et nous nous sentons prêts pour la deuxième moitié de la saison. C’est génial de reprendre la saison chez moi, il y a toujours une ambiance fantastique et les fans sont incroyables, c’est donc une course spéciale pour moi », a d’ailleurs lâché le principal intéressé à propos de ce Grand Prix si particulier à ses yeux.

Verstappen veut briller à domicile

« C’est un super circuit, avec ses courtes lignes droites et sa piste étroite, et j’espère que nous pourrons revenir encore plus forts pour cette course. Nous attendons avec impatience la semaine à venir et espérons pouvoir nous battre pour la victoire », a ensuite conclu Verstappen, qui a tout simplement fait de ce circuit de Zandvoort son terrain de jeu. Et pour cause, le pilote Red Bull s’est imposé lors des trois dernières éditions (2021, 2022, 2023), remportant ainsi l’intégralité de ce Grand Prix depuis que ce dernier a été réintégré au championnat du monde.

La star de Red Bull pourrait rejoindre Jim Clark avec 4 victoires

Avant 2021, il faut remonter à 1985 pour retrouver le Grand Prix des Pays-Bas. Ce dimanche, Max Verstappen aura d’ailleurs l’occasion de rentrer dans l’histoire en rejoignant Jim Clark et ses quatre victoires à Zandvoort (1963, 1964, 1965 et 1967). Par ailleurs, Niki Lauda et Jackie Stewart ont également remporté ce Grand Prix à trois reprises…