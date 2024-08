F1 - GP des Pays-Bas : À domicile, Verstappen promet du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une longue trêve estivale, les pilotes sont de retour ce week-end pour le Grand Prix des Pays-Bas. À domicile, Max Verstappen souhaite frapper fort, lui qui n’a plus remporté de victoires depuis quatre courses déjà. Le pilote Red Bull a d’ailleurs évoqué ses ambitions sans détour au moment d’évoquer ce circuit de Zandvoort si spécial à ses yeux.

La Formule 1 est de retour. Après la trêve estivale dans laquelle les pilotes ont pu se ressourcer, place au Grand Prix des Pays-Bas. Le public a déjà hâte de pouvoir encourager son champion local Max Verstappen, qui étrangement, a bien besoin de soutien ces derniers temps. Et pour cause, cela fait désormais quatre courses que le triple champion du monde n’a pas décroché la moindre victoire.

F1 - Red Bull : Énorme désillusion pour Verstappen ? https://t.co/s1IEeF661O pic.twitter.com/t0uCTsSEEW — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

« C’est donc une course spéciale pour moi »

Une éternité pour Max Verstappen, qui s’est dit ressourcé après ses vacances. « C’était bien de passer du temps à se détendre avec la famille et les amis pendant les vacances d’été et nous nous sentons prêts pour la deuxième moitié de la saison. C’est génial de reprendre la saison chez moi, il y a toujours une ambiance fantastique et les fans sont incroyables, c’est donc une course spéciale pour moi », a confié le Néerlandais dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

« J’espère que nous pourrons revenir encore plus forts pour cette course »

Max Verstappen connaît parfaitement le circuit de Zandvoort, et compte bien frapper fort sur cette piste : « C’est un super circuit, avec ses courtes lignes droites et sa piste étroite, et j’espère que nous pourrons revenir encore plus forts pour cette course. Nous attendons avec impatience la semaine à venir et espérons pouvoir nous battre pour la victoire », a lâché l’actuel leader du classement du championnat du monde. Mais pour « Super Max », gare à la concurrence alors que Lando Norris semble sur une pente ascendante cette saison…