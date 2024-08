F1 : Verstappen encore menacé ? Il annonce du lourd

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce week-end, la Formule 1 reprend ses droits avec le Grand Prix des Pays-Bas. A domicile, Max Verstappen voudra forcément briller, lui qui n’a plus remporté la moindre course depuis quatre Grand Prix cette saison. Mais c’est sans compter sur Lando Norris. Le pilote McLaren revient reboosté de sa trêve estivale, et entend bien l’emporter du côté de Zandvoort.

L’été est terminé pour les pilotes. Après de longues semaines de trêve estivale, la Formule 1 est de retour ce week-end avec l’attendu Grand Prix des Pays-Bas. L’occasion rêvée pour Max Verstappen de renouer avec le succès à domicile, alors que le triple champion du monde en titre est devancé par la concurrence depuis quatre courses désormais. S’il part néanmoins dans la peau du favori à Zandvoort, Verstappen devra se méfier de l’inévitable Lando Norris, en pleine progression et talonnant le Néerlandais au classement du championnat du monde.

« J’attends avec impatience le Grand Prix des Pays-Bas »

Dans des propos relayés par F1Only, le crack de chez McLaren a fait part de ses premières sensations au retour de ces vacances d’été : « J’ai passé de très bons moments pendant les vacances d’été. C’est toujours bien de prendre un peu de repos et de se concentrer sur le temps passé avec sa famille et ses amis. Je me sens revigoré et prêt pour les dix dernières courses de l’année. J’attends avec impatience le Grand Prix des Pays-Bas. C’est une bonne course pour débuter la deuxième moitié de la saison ».

« Continuer à nous battre pour les victoires et les podiums »

Surtout, Lando Norris souhaite absolument continuer de poser des problèmes à Red Bull et à Max Verstappen : « Il y a toujours beaucoup de fans dans le public qui apportent une ambiance formidable. C’est aussi un circuit agréable sur lequel piloter. J’espère que nous pourrons continuer là où nous nous sommes arrêtés et continuer à nous battre pour les victoires et les podiums ».