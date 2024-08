F1 : Ferrari va «prendre des risques», Red Bull est prévenu !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avec la victoire de Charles Leclerc au Grand Prix de Monaco en mai dernier, on pensait que Ferrari confirmait définitivement que l'écurie allait jouer un grand rôle dans cette saison 2024 de Formule 1. Depuis cette course, il n'y a que 2 troisièmes places comme meilleur résultat pour le moment avant le retour de la trêve estivale. A quelques jours de la reprise, la Scuderia montre les dents.

Désigné comme le principal adversaire de Max Verstappen cette année et celui capable de le challenger, Charles Leclerc a un peu rétrogradé ces dernières semaines, dépassé par Lando Norris au classement. Le pilote monégasque a annoncé vouloir revenir sur le devant de la scène, une opinion partagée par la direction de son équipe.

F1 : Hamilton vend la mèche pour sa retraite https://t.co/pLwBOAsCA7 pic.twitter.com/BpQVYuG0Uw — le10sport (@le10sport) August 20, 2024

Un passage à vide compliqué

Si on est très loin de la catastrophe, Ferrari n'a pas connu des résultats vraiment très probants au cours des cinq dernières courses. Un peu dans la difficulté, Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, a reconnu une ambiance lourde. « Il faut être frustré quand on n'est pas au top, car c'est aussi le meilleur moyen de revenir. Il faut garder le contrôle. Nous avons eu quatre week-ends difficiles, l'ambiance dans l'équipe n'était pas bonne, car ce n'était pas ce que nous voulions, mais il y avait une certaine positivité pour essayer de rattraper le retard, de comprendre pourquoi et de régler le problème. L'attitude est bonne » a-t-il déclaré d'après des propos rapportés par Motorsport.

« Il faut prendre des risques partout »

Souvent critiquée pour ses choix et ses stratégies qui tombent à la dérive, Ferrari voudra certainement réagir après cette pause estivale. Visiblement, on sait déjà comment faire. « Si je dois être fier de quelque chose, ce n'est pas du résultat. Le résultat est une conséquence. C'est une question d'état d'esprit. On ne peut pas garder de marge. Il faut prendre des risques partout [si on veut gagner]. C'est une mentalité de course. C'est probablement aussi l'ADN de Red Bull. C'est là que nous devons faire un pas en avant » poursuit Vasseur. Au classement des constructeurs, Ferrari pointe juste derrière McLaren avec 345 points, à distance respectable de Red Bull et ses 408 points.