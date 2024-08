F1 : Dans le dur, Leclerc annonce du lourd avec Ferrari

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Troisième au classement constructeur, derrière Red Bull et McLaren, Ferrari est actuellement la quatrième force du plateau, après le retour en forme de Mercedes. Une déception pour Charles Leclerc, qui aurait aimé bénéficier d’une voiture lui permettant de lutter aux avant-postes. Mais cela n’entame pas son ambition de devenir champion du monde de Formule 1 avec la Scuderia.

Après cinq podiums lors des huit premiers Grands Prix de la saison, dont une victoire sur ses terres à Monaco, Charles Leclerc a peu à peu vu la concurrence revenir en force. Ferrari, troisième, compte 21 points de retard sur McLaren, deuxième, au classement constructeur, mais est sous la menace de Mercedes, qui a enchaîné les bons résultats avant la trêve estivale, et le Monégasque commence à s’impatienter.

« J’aurais aimé avoir une voiture pour gagner »

« Pour l’instant, nous ne sommes pas encore là où nous voulons être en termes de performances, mais nous travaillons très dur. Je suis persuadé que l’avenir est prometteur avec l’équipe et la façon dont nous travaillons. Mais c’est sûr qu’avec la situation dans laquelle nous sommes en ce moment, j’aurais aimé avoir une voiture pour gagner », a déclaré Charles Leclerc au Gentleman’s Journal.

« Mon objectif, avec Ferrari, est de devenir champion du monde de Formule 1 »

Charles Leclerc a malgré tout toujours l’ambition d’être sacré champion du monde, ce qu’il veut réaliser sous les couleurs de Ferrari : « Mon objectif, avec Ferrari, est de devenir champion du monde de Formule 1 et c’est tout. Je ne le veux qu’avec Ferrari, alors pour l’instant, je ne me concentre que sur cela. Je ne m’attendais pas à être là où je suis aujourd’hui. Mon père m’a toujours rappelé à quel point ce serait difficile et improbable. Même si vous êtes talentueux, il ne suffit pas d’avoir du talent pour arriver en Formule 1 », a-t-il ajouté, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.