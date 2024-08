F1 : Alonso lâche une grande annonce et menace Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sensation du début d’année 2023 avec Aston Martin, Fernando Alonso a peu à peu reculé dans la hiérarchie des pilotes. Si l’expérimenté Asturien conçoit parfaitement que son écurie a perdu beaucoup de rythme, ce dernier reste très ambitieux pour l’avenir, et pense même devenir champion malgré la domination de Max Verstappen.

Le monde de la Formule 1 peut parfois être chamboulé de manière immédiate. En 2023, une écurie avait bluffé tous les observateurs en début de saison, avec Aston Martin. Après avoir recruté Fernando Alonso, l’écurie dirigée par Lawrence Stroll était aux avant-postes à chaque course. Mais depuis, rien n’a progressé pour Aston Martin, qui pointe désormais à la cinquième place au classement des constructeurs.

« L’année dernière, nous étions les meilleurs des autres équipes »

Auprès de The Independant, Fernando Alonso s’est exprimé sur la situation actuelle. « L’année dernière, nous étions les meilleurs des autres équipes, mais Red Bull était tout simplement imbattable. Ils n'ont jamais connu de mauvais arrêts au stand, ni d'accidents, ni de problèmes en qualifications. Nous finissions toujours deuxièmes ou troisièmes », a d’abord expliqué le pilote de 42 ans, qui n’oublie pas de faire part de ses grandes ambitions.

« Nous voulons être champions »

« Je profite de l'aventure. Nous voulons être champions. Nous voulons être compétitifs l'année prochaine et saisir la grande opportunité de 2026. L'heure n'est pas à la frustration. Il faut profiter du processus pour devenir une grande équipe », a lâché Alonso. « Non, je ne dirais pas qu'il s'agit de frustration. Je pense que c'est la nature de la discipline. En fin de compte, nous ne sommes pas satisfait de notre position, c'est sûr. Mais en décembre, il n'y aura qu'une seule personne qui sera heureuse. Le second [du classement] sera probablement plus frustré que moi à Abu Dhabi, [tout comme] le troisième, le quatrième et ainsi de suite. C'est la nature de la discipline ».