F1 : Alpine annonce du lourd pour l'avenir !

Alors que les pilotes s'apprêtent à sortir de cette trêve estivale toujours reposante, les rumeurs de mercato du paddock traînent toujours dans les médias. On sait depuis quelques semaines qu'Esteban Ocon quittera Alpine à la fin de la saison, laissant du choix pour le nouveau coéquipier de Pierre Gasly. L'écurie française ne veut pas encore trop en dire mais montre une certaine confiance pour la suite des événements.

En difficulté cette saison avec seulement 11 points marqués pour le championnat du monde des constructeurs, Alpine est très loin de répondre aux attentes. L'écurie française peine et les choses vont bientôt changer puisqu'Esteban Ocon va prendre la direction de Haas pour 2025. Pour le remplacement, quelques noms ont été évoqués mais il n'y a pas encore de certitude. L'équipe préfère se concentrer sur les améliorations techniques à apporter à la voiture.

Alpine vise 2026

En arrivant en début de saison avec des problèmes techniques pour l'efficacité de la voiture, Alpine doit travailler pour espérer jouer un rôle plus ambitieux en Formule 1. Flavio Briatore, le nouveau conseiller exécutif, nourrit de grandes ambitions pour le futur. « Pour moi, il ne s'agit que des performances de la voiture. Il s'agit de restructurer complètement l'équipe. Si on a une bonne voiture, on a besoin d'un bon pilote. Si la voiture n'est pas performante... Nous mettons toute notre énergie sur la partie technique, pour s'assurer que la monoplace d'Alpine soit de plus en plus performante. Je pense que l'on verra la nouvelle [écurie] Alpine en 2026 » a-t-il déclaré d'après des propos rapportés par Motorsport.

Doohan futur coéquipier de Gasly ?

Flavio Briatore prend soin d'éviter le sujet de l'identité du deuxième pilote Alpine pour l'année prochaine mais selon les dernières informations, le favori se nomme clairement Jack Doohan. Le jeune pilote australien, réserviste, pourrait gagner sa place puisque l'écurie française n'a pas réussi à attirer Carlos Sainz, qui a finalement choisi Williams.