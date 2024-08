F1 : Federer, Messi... Ferrari promet du lourd avec Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2025, l'attraction dans le paddock de F1 sera de suivre les premiers pas de Lewis Hamilton vêtu de la combinaison rouge de Ferrari. Si certains observateurs ont émis des doutes quant à la capacité du septuple champion du monde à briller avec la Scuderia, ce n'est pas l'avis de John Elkann, le grand patron de la marque italienne.

C'est probablement ce que tous les fans de Formule 1 attendent avec le plus d'impatience. Dans quelques mois, Lewis Hamilton apparaîtra avec la combinaison rouge de la Scuderia. Un transfert qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde da la F1, mais qui interrogent toutefois certains observateurs qui se demandent si le pilote britannique aura la capacité de faire gagner Ferrari. Pour John Elkann, le grand patron de la marque italienne, cela ne fait aucun doute.

John Elkann annonce la couleur pour Lewis Hamilton

« Certaines choses se produisent très rapidement, c'est comme ça que Ferrari et Lewis se sont retrouvés. Il veut gagner et Ferrari veut gagner. En Formule 1, il y a une vraie compétition. C'est le cas entre quatre écuries à l'heure actuelle : Red Bull, Ferrari, McLaren et Mercedes. Il est important de toujours tirer le meilleur parti de son potentiel. Ceux qui ont plus d'expérience que d'autres sont aussi plus réguliers. Lewis le démontre encore actuellement, tout comme Fernando Alonso. Et c'est une qualité très importante dans notre sport. Il n’est pas venu chez Ferrari pour profiter de sa retraite car il veut avoir des gens motivés autour de lui, qui veulent gagner », lance-t-il dans des propos rapportés par F1i.

«Federer, Biles, Ronaldo, Messi : ils dépassent les limites physiques qui sont dues à leur âge»

Et alors que certains s'interrogent concernant la capacité de Lewis Hamilton à conserver son niveau et sa motivation du haut de ses 39 ans, John Elkann se montre catégorique : « Federer, Biles, Ronaldo, Messi et Paltrinieri lui-même : avec dévouement et sacrifices, ils dépassent les limites physiques qui sont dues à leur âge. Il est également vrai que nous sommes dans une phase historique où l'on vit plus longtemps et où les carrières des sportifs sont également allongées »