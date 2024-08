F1 : Des records impossibles pour Lewis Hamilton ?

Arnaud De Kanel

En signant chez Ferrari, Lewis Hamilton a pour ambition de glaner un huitième titre de champion du monde afin de devenir le pilote le plus titré de tous les temps. Le Britannique n'est pas avare de records pour démontrer sa domination en F1 mais certains devraient lui échapper, la faute à Fernando Alonso. Explications.

Lewis Hamilton rejoindra Ferrari la saison prochaine. Le pilote britannique a signé un contrat pluriannuel dont la durée n'a pas été communiquée mais qui pourrait être de trois ans selon les dernières rumeurs. L'objectif principal est la quête de ce fameux huitième titre de champion du monde qui ferait de lui le pilote le plus titré de l'histoire devant Michael Schumacher. Mais au passage, il pourrait faire tomber d'autres records. Pour ce qui est de la longévité, il devrait se heurter à la muraille Fernando Alonso.

F1 : La date de la retraite est connue pour Fernando Alonso ? https://t.co/caKpVFBohG pic.twitter.com/hOTphKGrsf — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

Alonso présent au moins jusqu'en 2026

A 43 ans, Fernando Alonso pilote encore en Formule 1 et ça devrait continuer au minimum jusqu'en 2026 selon son manager Flavio Briatore. « Je ne sais pas ce qu’il en est de son avenir. (...) Si vous me demandez si Fernando veut continuer après que nous ayons terminé le contrat, notre dernière année sera 2026 pour le moment. Je ne sais pas ce qu’il veut faire après. Veut-il continuer une année de plus ? Les performances sont là. Ce n’est pas une question de perte de concentration, pendant la course il est toujours là. Je ne sais pas, honnêtement, s’il veut arrêter avec 2026 comme dernière année ou s’il veut continuer », a déclaré l'Italien. De quoi permettre à Alonso de conserver son avance sur les records de longévité qu'il détient et qui sont pour le moment uniquement chassés par Lewis Hamilton.

Alonso roi de la longévité, Hamilton dans le rétroviseur

Lewis Hamilton aura bien du mal à titiller les records de Fernando Alonso malgré sa bonne volonté. Le pilote espagnol détient le record du nombre de saisons disputées (21), tandis que Lewis Hamilton en compte trois de moins que lui (18). C'est également celui qui a le plus prix part à des Grands Prix avec 392 départs contre 346 pour Hamilton, troisième de ce classement. Le Britannique conservera malgré tout son record de victoires et de championnats du monde pour quelques années.