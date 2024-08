F1 : La date de la retraite est connue pour Fernando Alonso ?

Arnaud De Kanel

A 43 ans, Fernando Alonso est le vétéran du paddock. Le pilote espagnol brille moins que la saison passée et l'absence de compétitivité de son Aston Martin pourrait lui donner envie de partir à la retraite à l'issue de son contrat. Flavio Briatore a d'ailleurs révélé la date de fin d'engagement du double champion du monde avec l'écurie britannique.

Fernando Alonso dispute actuellement la 21ème saison de sa carrière. L'heure de la retraite approche sérieusement pour l'Espagnol qui a toujours affirmé qu'il se retirerait une fois qu'il aura perdu la motivation. Son manager, Flavio Briatore, assure que l'ancien double champion du monde n'a pas encore statué pour son avenir. Or, il révèle également que son contrat arrivera à expiration en 2026, ce qui pourrait bien sonner la fin de sa carrière en F1.

«Notre dernière année sera 2026 pour le moment»

« Je ne sais pas ce qu’il en est de son avenir. A Spa, par exemple, il a été très intelligent. Il a fait un arrêt au stand et c’était la meilleure façon de procéder, grâce à son expérience Si vous me demandez si Fernando veut continuer après que nous ayons terminé le contrat, notre dernière année sera 2026 pour le moment. Je ne sais pas ce qu’il veut faire après. Veut-il continuer une année de plus ? Les performances sont là. Ce n’est pas une question de perte de concentration, pendant la course il est toujours là. Je ne sais pas, honnêtement, s’il veut arrêter avec 2026 comme dernière année ou s’il veut continuer. Je ne sais pas s’il aura une famille à ce moment-là, ce genre de choses. Je n’ai jamais vu quelqu’un comme ça, si déterminé chaque jour. Il n’abandonne jamais. C’est incroyable », a déclaré l'Italien dans des propos relayés par Nextgen-Auto, avant de poursuivre.

«Il est en pleine forme»

« Cela fait 22 ans que je gère Fernando Alonso. Nous avons eu 22 ans de mariage. Fernando est toujours très difficile à comprendre parce qu’il est toujours motivé comme un jeune pilote. Il est en pleine forme, peut-être plus qu’à l’époque où il pilotait pour moi. Il vit à Monaco. Je sais qu’il fait du vélo tous les jours, il parcourt 60-70-80 kilomètres tous les jours. Il va à la salle de sport tous les jours. Chaque fois que nous allons dîner, il fait très, très attention. Il ne triche jamais avec la nourriture », a ajouté Flavio Briatore. Reste à voir s'il sera toujours au top à la fin de la saison 2026, celle qui pourrait bien être sa dernière.