F1 : Coup dur pour Aston Martin, Alonso pousse un coup de gueule

Jean de Teyssière

La saison 2024 d’Aston Martin est loin d’être aussi performante que ce qui était attendu. L’année dernière, l’écurie anglaise avait terminé à la cinquième place du classement des écuries. Mais Fernando Alonso avait réussi plusieurs podiums, avec cinq troisième place consécutives. Cette saison, Alonso n’est jamais monté sur le podium, ce qui le déçoit.

Cette saison est beaucoup plus équilibrée que ce qui était attendu. Red Bull avait commencé tambours battants mais la domination semble être derrière eux. Ferrari, Mercedes et McLaren ont réussi à remporter des courses, mais pas Aston Martin, qui avait pourtant fait une super première partie de saison en 2023.

F1 : C'est fini pour Red Bull, la grosse annonce de Verstappen https://t.co/MkALwJWTYh pic.twitter.com/MOke2tPvSt — le10sport (@le10sport) July 29, 2024

«La deuxième partie de l’année sera très exigeante»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Lance Stroll, le pilote d’Aston Martin, détaille les points d’amélioration de son écurie : « Nous devons trouver plus de rythme dans la voiture pour nous battre pour des positions plus hautes. La vitesse en ligne droite a été un problème pour nous dans la plupart des courses, nous nous sommes fait dépasser, nous avons eu du mal tout au long de la journée. C’est donc un point sur lequel nous devons travailler. Les six dernières semaines ont été intenses. Nous avons cinq courses et le Festival de Goodwood au milieu, soit six week-ends consécutifs. Il est certain que nous avons besoin d’une pause. En particulier les mécaniciens, tout le monde voyageant, les courses se succédant. C’est bien de faire une pause maintenant. La deuxième partie de l’année sera très exigeante. J’espère que nous pourrons tirer des leçons de ces deux dernières courses et revenir plus forts. »

«Un peu déçu»

De son côté, Fernando Alonso n’est pas vraiment satisfait de la tournure que prend la saison : « Un peu déçu. Nous ne pouvons pas cacher le fait que nous nous battons aujourd’hui avec Williams, RB et Alpine, et que l’année dernière, nous visions les quatre premières équipes. L’année dernière, nous visions les quatre premières équipes. Aujourd’hui, elles sont hors de portée et nous nous contentons de défendre les gars derrière. Même au début de l’année. En qualifications notamment, nous étions toujours dans les cinq ou six premiers. Il nous reste donc beaucoup de travail à faire pendant la pause estivale et la deuxième partie de l’année. Nous n’abandonnerons pas, mais nous devons travailler. »