Une guerre inévitable à l'OM ?

Axel Cornic

Après une semaine sous haute tension, l’Olympique de Marseille s’est relancé avec une victoire face au TFC (3-2). Mais le plus dur arrive, puisque les hommes de Roberto De Zerbi vont se déplacer sur le terrain de l’AS Monaco, un rival direct pour la qualification en Ligue des Champions.

Le sprint est lancé en cette fin de saison. Alors que l’OM pouvait bloquer la deuxième place de Ligue 1, le danger guette toujours Roberto De Zerbi et ses hommes. Car s’ils ont retrouvé la deuxième place après la victoire face à Toulouse au Vélodrome, la qualification en Ligue des Champions est loin d’être assurée.

Le rendez-vous de la fin de saison

Tout pourrait bien se jouer lors de la prochaine journée, avec le choc très attendu face à l’AS Monaco, qui est troisième à seulement deux points de l’OM. Et les Monégasques sont revanchards, puisque lors de leur dernière rencontre c’est Marseille qui a remporté la victoire (2-1), après d’ailleurs une autre crise et un stage commando du coté de Mallemort.

« Le match qui va compter, c’est celui face à Monaco »

Au micro de RMC Sport, Christophe Dugarry a prévenu les joueurs de l’OM avant cette rencontre très importante. « Le match qui va compter, c’est celui face à Monaco. C’est celui-là qui va tout décider. Battre Toulouse à domicile c’est bien, mais on est loin du compte. Je reste encore sur ma faim » a expliqué l’ancien attaquant marseillais, au micro de RMC Sport.