F1 : L’anecdote de Leclerc sur son transfert chez Ferrari

Aujourd’hui au volant d’une Ferrari, Charles Leclerc n’a pas tout le temps connu la Scuderia en Ferrari. En effet, pour la saison 2018, le Monégasque officiait du côté de chez Sauber et ce n’est qu’à partir de 2019 que le pilote de 28 ans a intégré la célèbre écurie italienne. Ferrari avait ainsi décidé de faire confiance à Leclerc pour remplacer Kimi Raïkkonen. A ce sujet, le principal intéressé a livré une amusante anecdote.

En 2025, Ferrari alignera un duo composé de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Aujourd’hui chez Mercedes, le Britannique rejoindra la Scuderia a l’issue de cette saison pour faire équipe avec le Monégasque. Ce dernier est présent depuis un moment maintenant au sein de l’écurie italienne. Si Leclerc a débuté sa carrière en Formule 1 chez Sauber, il a vite rejoint Ferrari. C’est en 2019 qu’un baquet lui a été confié, prenant alors la succession de Kimi Raïkkonen.

« J’ai réalisé qu’il ne voulait pas me prendre chez Ferrari… »

Après une saison chez Sauber, Charles Leclerc rejoint donc Ferrari en 2019. Une nomination au sein de la Scuderia qui résulte notamment d’une mauvaise blague. En effet, dans des propos rapportés par NextGen Auto, le Monégasque raconte : « J’étais sur un bateau à Monaco. J’avais mis le téléphone en mode silencieux, je tombe sur l’appel de Maurizio Arrivabene. J’ai dit à l’ami avec qui j’étais d’éteindre les moteurs, que le patron de Ferrari m’avait appelé et que je n’entendais pas bien. J’ai réalisé qu’il ne voulait pas me prendre chez Ferrari. Je me suis senti un peu bizarre et qu’il m’appelle pour me le dire, j’étais déçu. Quinze secondes plus tard, il m’a rappelé et m’a dit qu’il plaisantait. J’ai raccroché et j’ai sauté dans la voiture, tout cela me semblait surréaliste. Moi dans la Ferrari ».

6 Grands Prix chez Ferrari pour Leclerc

Pilote Ferrari depuis 2019, Charles Leclerc a connu de très beaux moments au sein de sa monoplace. En 6 années avec la Scuderia, le Monégasque a réussi à remporter 6 Grands Prix, le dernier en date, certainement le plus beau, le 26 mai dernier à Monaco, à domicile. Globalement, les résultats de Leclerc sont également très bons, lui qui a notamment terminé à la 2ème place du championnat du monde lors de la saison 2022.