F1 : Ocon pousse un coup de gueule surprenant !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour 2026, la FIA prévoit de nombreux changements de règlement, et cela concerne pour beaucoup la conception des monoplaces. Si ces dernières ont été jugées restrictives par une majorité de pilotes, ce n’est pas le cas d’Esteban Ocon, qui a dénoncé le manque d’équité si ces dernières n’étaient pas appliquées à la lettre.

D’ici peu de temps, la réglementation de la Formule 1 dans son ensemble va complètement évoluer. En 2026, les écuries engagées vont devoir se plier à de nouvelles conditions au niveau de la conception de leurs monoplaces, avec notamment l’introduction d’un système aérodynamique sur les ailerons des voitures. Alors que la majorité des personnalités du milieu ont critiqué ces nouvelles règles jugées restrictives, Esteban Ocon lui, a martelé que ces dernières devront être respectées par principe d’équité.

Formule 1 : L'annonce de Gasly sur le transfert d'Esteban Ocon https://t.co/M70UYxp4N7 pic.twitter.com/0L4x3zluu3 — le10sport (@le10sport) August 12, 2024

« J'espère donc que la FIA sera très stricte sur ce point »

« Je ne suis pas d'accord avec le fait que nous voyons des gagnants différents (cette saison). Oui, [il y a] McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari, (mais) ce sont toujours les mêmes qu'avant, et ceux d'il y a longtemps. McLaren les a rejoints, donc une équipe a réussi, en gros, dans ce changement de règlement, à s'en sortir. J'espère donc que la FIA sera très stricte sur ce point et qu'elle dira 'non, nous ne pousserons pas plus loin'. Parce que si c'est le cas, tout se jouera en fonction de celui qui aura fait le meilleur travail pendant le week-end, plutôt que sur le développement global de la voiture », a confié le pilote Alpine auprès de Motorsport.com.

« Nous aimons les bagarres pour la tête, jusqu'à la fin de la course »

« Qu'est-ce que nous aimons en tant que fans ? Nous aimons la compétition, nous aimons les combats roue contre roue, nous aimons les bagarres pour la tête, jusqu'à la fin de la course », maintient le pilote français. « Nous nous soucions beaucoup moins de savoir qui a le meilleur développement tout au long de la saison, ce n'est pas très cool à regarder à la télévision le dimanche ».