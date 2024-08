F1 : Révolution chez Red Bull, il calme tout le monde

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après de longues années de bons et loyaux services, Adrian Newey va quitter Red Bull à l’issue de cette saison. L’ingénieur en chef de l’écurie autrichienne est extrêmement convoité, et ses conceptions de monoplaces vont certainement manquer à Red Bull. Pour autant, le directeur technique Pierre Waché a tenu à se montrer très rassurant à ce sujet.

Ces derniers mois, Red Bull a vu la concurrence se rapprocher très concrètement. Le doute a parfois habité l’écurie autrichienne, qui a annoncé en début de saison la fin de sa collaboration avec Adrian Newey (ce qui avait d’ailleurs causé des tensions avec Max Verstappen). Figure de proue de la formation depuis 2006, le principal « bâtisseur » des monoplaces de RB va se retirer à l’issue de cette saison, et quittera définitivement l’écurie au premier trimestre de 2025.

« Je ne veux pas négliger ce qu'il a fait pour l'équipe »

Forcément, beaucoup s’interroge sur la capacité de Red Bull à rebondir positivement après cette grande perte. Auprès de Motorsport.com, le directeur technique français Pierre Waché à tenu à calmer tout le monde en affirmant que la « méthode » Red Bull restait la même, avec Adrian Newey ou non. « Il est clair que les retours et les conseils d'Adrian nous ont été très bénéfiques [par le passé]. Comme dans toute entreprise et dans la vie, il faut regarder vers l'avant, mais je ne veux pas négliger ce qu'il a fait pour l'équipe et ce qu'il a fait pour moi personnellement », a lâché ce dernier.

« Notre travail au quotidien n'a pas fondamentalement changé »

« C'est une personne très expérimentée, très intelligente et qui a connu beaucoup de succès. Cependant, désormais, c'est notre réalité. Notre travail au quotidien n'a pas fondamentalement changé, si ce n'est que nous n'avons plus personne pour regarder par-dessus notre épaule et nous dire 'hé, les gars, avez-vous pensé à ceci ou à cela ?' Mais fondamentalement, cela ne change pas ce que nous faisons », conclut Pierre Waché.