F1 : Il annonce la fin pour Alonso, Hamilton privé de records ?

Flavio Briatore, qui gère la carrière de Fernando Alonso a récemment révélé que le nouveau contrat de l'Espagnol chez Aston Martin s'étendait jusqu'en 2026. Le double champion du monde aura donc encore deux saisons pour améliorer les records de longévité en Formule 1. Des records que Lewis Hamilton, qui s'est engagé jusqu'en 2027 avec Ferrari, aura du mal à aller chercher.

Du haut de ses 43 ans, Fernando Alonso semble infatigable. Le pilote espagnol continue de briller sur les circuits, bien que sa monoplace ne lui permette pas de jouer les premiers rôles contrairement à la saison dernière. Malgré tout, cela ne l'a pas empêché de prolonger son contrat avec Aston Martin, qui semble avoir un projet très encourageant pour le futur avec de très gros investissements dans sa nouvelle usine, l'arrivée de Honda comme motoriste en 2026 et la signature attendue d'Adrian Newey, l'ingénieur star du paddock. Mais Fernando Alonso devra bien évidemment prendre sa retraite un jour. Et Flavio Briatore a peut-être vendu la mèche.

2026, la dernière saison d'Alonso en F1 ?

En effet, alors qu'Aston Martin se contentait d'affirmer que Fernando Alonso avait signé un contrat pluriannuel, Flavio Briatore, qui gère la carrière de l'Espagnol depuis ses débuts en F1, affirme qu'il s'agit d'un bail de deux ans à l'issue duquel le double champion du monde pourrait prendre sa retraite : « Si vous me demandez si Fernando veut continuer après que nous ayons terminé le contrat, notre dernière année sera 2026 pour le moment. Je ne sais pas ce qu’il veut faire après. Veut-il continuer une année de plus ? Les performances sont là. Ce n’est pas une question de perte de concentration, pendant la course il est toujours là. Je ne sais pas, honnêtement, s’il veut arrêter avec 2026 comme dernière année ou s’il veut continuer. Je ne sais pas s’il aura une famille à ce moment-là, ce genre de choses. Je n’ai jamais vu quelqu’un comme ça, si déterminé chaque jour. Il n’abandonne jamais. C’est incroyable ».

Hamilton privé des records de longévité d'Alonso ?

Par conséquent, Fernando Alonso a encore deux ans et demi en comptant la saison en cours pour améliorer ses records de longévité. Déjà détenteur du record du nombre de Grand Prix disputés en ayant pris le départ de 392 courses durant sa carrière, l'Espagnol portera ce total à 402 d'ici la fin de la saison si tout se passe bien, et peut donc s'approcher des 450 Grand Prix en carrière d'ici 2026. Un total surréaliste puisque le deuxième de ce classement, Kimi Räikkönen a disputé 350 courses. Mais la réelle menace pour Fernando Alonso est évidemment l'autre vétéran du paddock, à savoir Lewis Hamilton. Du haut de ses 39 ans, le Britannique a pris le départ de 346 Grand Prix, et devancera donc rapidement le Finlandais puisqu'en fin de saison, il portera son total à 356 courses. Mais la question est désormais de savoir s'il pourra battre un jour Fernando Alonso sur lequel il accuse un retard de 46 courses, ce qui représente environ deux saisons pleines. Lewis Hamilton aurait signé jusqu'en 2027 chez Ferrari. Cela lui laisserait donc une saison de plus si l'Espagnol prend effectivement sa retraite en 2026, date à laquelle Alonso aura 45 ans. Mais d'ici-là beaucoup de choses peuvent se passer aussi bien pour l'un que pour l'autre. D'autant plus qu'au-delà du nombre de Grand Prix disputés, Lewis Hamilton pourrait briguer d'autres records de longévité que détient Fernando Alonso à l'image du nombre de tours parcourus en course (21 287 pour l'Espagnol contre 19 751 pour le Britannique) ou encore le nombre de kilomètres parcourus, à savoir 106 477 pour Alonso et 99 404 pour Hamilton. Autrement dit, les deux vieux briscards du paddock vont se battre pour des records qui devraient rester très longtemps en leur possession.